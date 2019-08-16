勸導戴口罩導火 受刑人暴打監獄管理員遭判4月刑

2019-08-16 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄監獄陳姓管理員去年7月執行收封點名工作時，發現1名陳姓受刑人未依防疫規定配戴口罩，並直說呼吸困難、身體不適；有鑒於當時正值流感高峰期，陳員幾度解說防疫規定，沒想到惹得陳姓受刑人情緒暴走，對陳員直呼「ㄟ」，又不服進保護房冷靜的指示，失控痛毆陳員。高雄地方法院依妨害公務罪，判處陳姓受刑人有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決指出，陳姓受刑人當時以呼吸困難、身體不適為由，不願配戴口罩，陳姓管理員先讓他到走廊休息、透氣，提醒說若身體有不適，可以寫報告在監所內就診，並解釋監所配戴口罩的防疫規定。然而，陳姓受刑人無法接受，不斷以「ㄟ」直呼陳員，陳員為維持舍房秩序，只好口頭指示陳姓受刑人進保護房冷靜。

但陳姓受刑人激烈不從，陳員再與現場另名管理員、服務員合力將他推拉進保護房就放手。但過程中，陳姓受刑人激動指著陳員吼「你抓我」，陳員則回應，「我抓你（進來保護房）是為了保護你」；陳姓受刑人盛怒之下，直接在保護房內出拳毆打陳員，導致陳員右臉頰及右側鼻翼、上唇受有挫瘀傷及擦傷。

陳姓受刑人暴打監所管理員一案由高雄地檢署主動簽分偵辦。陳姓受刑人坦承毆打陳員，但矢口否認妨害公務，辯稱監獄規定出舍房才要戴口罩，自己當時並未犯錯，但陳員卻不斷辱罵，還拉扯他衣服、強硬逼他進保護房，「是陳員先出手，我是基於正當防衛出拳」。陳姓受刑人自認沒錯，指稱是陳員逾越合法執行職務範圍，主張妨害公務罪不成立。

然而，獄方證稱，自從前年出現流感好發現象後，監所為避免群聚感染，就開始落實防疫，其中，配戴口罩更是重點工作，曾行文要求受刑人不論在舍房內、外，均應全程全面戴上口罩；因此，陳員見陳姓受刑人未依規定帶口而加以規勸，屬於執行正當職務，並無不妥。

另名在場管理員及服務員則均證稱，一開始確實是因配戴口罩一事起衝突，當時陳員在走廊見陳姓受刑人情緒激動，才口頭指示讓他進入保護房，但陳姓受刑人又不從，並以言語、肢體動作不斷反抗，眾人只好合力將他推拉進入保護房。

然而，高雄地方法院勘驗現場監視錄影像，發現雙方起初只是激動爭論，並無肢體衝突，直到陳姓受刑人被推拉入保護房後，開始作勢要毆打陳員，一再出手企圖拉陳員，期間，陳員不斷阻擋，並強調是為保護陳姓受刑人才要讓他進保護房。畫面中可見陳姓受刑人揮拳毆打陳員，陳姓受刑人自身頭部、身體則無因遭受外力推打、攻擊而晃動情況。

高雄地方法院認定陳員全程都在執行公務，並為維持舍房秩序施以必要強制力，並無逾越職務範圍。反倒是陳姓受刑人，一再抗拒服從，還強暴妨害陳員執行公務，明顯犯害公務，嚴重蔑視公權力。