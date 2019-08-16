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陳曉宜特稿分析「柯綠分手」挨罵垃圾 網友獲不起訴

2019-08-16 12:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

自由時報市政組記者陳曉宜，去年5月間撰寫一篇特稿分析台北市長柯文哲與民進黨鬧得不歡而散，遭鄉民分享至PTT八卦版。一名留言「垃圾民進黨打手」的黃姓網友事後挨告公然侮辱。台北地檢署認定他的發言對象是民進黨，非損及陳曉宜名譽，今給予不起訴處分。

陳曉宜是台灣新聞記者協會（Association of Taiwan Journalists）會長，記協是由台灣新聞工作者、新聞相關科系學生自由入會的民間組織，於1995年3月29日正式成立，成立宗旨為「爭取新聞自由、提升專業水準、保障新聞工作者獨立自主、落實新聞媒體為社會公器之責」。

2014年3月太陽花學運，連續發生數起抗議者與採訪記者衝突，陳曉宜以記協會長身分，進入立法院與學生領袖林飛帆等人協商，雙方得出四點結論但遭部分記者砲轟「黑箱作業」，不願受協商約束。爾後，記協與四大報等平面、電子媒體協商，陳曉宜再度入內與學生溝通，發表共同聲明。

陳曉宜是自由時報市政組召集人。檢方調查，去年5月17日，陳曉宜刊登一篇特稿《新聞解讀》柯綠分手非一日之寒。文中提及柯文哲與民進黨會鬧得不歡而散，冰凍三尺非一日之寒，「兩岸一家親」、「管案白癡說」只是壓垮駱駝的最後一根稻草，關鍵問題在於「誠信」與「選擇性的是非」。

該篇特稿遭鄉民分享至PTT八卦版，去年8月8日，一名帳號「jiern (jiern) 」的網友在該篇文章底下留言「陳曉宜 垃圾民進黨打手」。 陳曉宜認為名譽受損，提告公然侮辱。

檢警查出，該名帳號是黃姓男子使用，他到案後辯稱「垃圾」兩字是指「民進黨」，不是指名道姓「陳曉宜」。檢察官調查後，也認定留言有空格，隔開陳曉宜與後半段的詞彙，「垃圾」這個形容詞是放在民進黨之前，並非侮辱陳曉宜，因此依罪嫌不足，不起訴黃姓網友。

民進黨太陽花學運PTT

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