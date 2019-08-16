女醫師打離婚訴訟 先讓丈夫吐回借名登記的房產
徐姓女醫師向法院提訴訟要求丈夫借名登記的房產移轉登記給她，但丈夫反稱房產是他出資購買，且雙方間有離婚訴訟，指女方擔心房產被收回才會提告；台北地方法院認為，房產所有權人是徐女，判男方敗訴，應移轉登記房產，仍可上訴。
徐女提告主張，她15年前為了日後自行開業經營診所，獨資購買房產，而考量方便向銀行取得優惠貸款利率等，決定商請當時還是男友的丈夫借名登記為房地所有權人，當時兩人還是情侶沒有結婚，所以沒有簽立任何書面契約。
徐女指出，她獨自出資裝潢、購買儀器設備，至於貸款部分，她會以現金交給丈夫代繳，或是匯款給丈夫；她至今執業超過15年，相關房地買賣契約書和權狀都由她持有和保管，反觀丈夫並沒有資力負擔高額頭期款和房貸，更沒有餘裕資金裝潢診所，但丈夫2017年突然要求她騰空遷讓房地，讓她深感震驚、錯愕不已。
丈夫抗辯，房產都是他出資購買，基於情侶的信任基礎，和日後共組家庭的深厚情感，才同意將房產交由徐女開診所。他說，徐女自2011年離家後就沒有再給他任何款項，且憑徐女的身份絕對可以拿到較優惠的貸款利率，無需借名在他名下。
丈夫指出，他和徐女之間已有離婚訴訟，徐女恐是擔心房產在訴訟後被他收回自用，而無法繼續經營診所，才會謊稱是房產所有人。
法院認為，徐女持有房地權狀等文件，但丈夫卻說不出原因，若像丈夫所言是被徐女竊取的，為何當時沒有報警處理？另依照相關匯款紀錄，可知房產的資金是由徐女負責，故判丈夫應將房產移轉登記到徐女名下。
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