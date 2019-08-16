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詐騙車手遺落百萬元 婦人交警方尋失主查出涉案人

2019-08-16 11:39聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市劉姓婦人在路上撿到100萬元現金，將錢交警方尋找失主，警方竟發覺是詐騙集團車手遺落的詐騙贓款。據瞭解，詐騙集團假冒檢察官，半個多月向1名老翁騙走500萬元存款，其中1名車手向老翁取款後急逃離現場，不慎掉落這筆錢，正巧被劉婦人拾獲。警方趁車手再度對老翁行騙，逮捕2名少年車手。

依民法805條規定，撿到遺失物者可向失主請求10分之1的報酬，但民法951條另規定，盜贓、遺失物或其他非基於原占有人之意思而喪失其占有之物，如係金錢或未記載權利人之有價證券，不得向其善意受讓之現占有人請求回復。

警方向67歲的劉姓婦人說明這項律法後，劉婦並未堅持主張要求回報，表示由法官處理。

據瞭解，80多歲的何姓老翁接獲詐騙集團電話，稱他的銀行帳戶涉及詐騙集團洗錢案，假冒檢察官要「監管」他的存款，老翁不疑有詐，自7月下旬到8月12日，分5次提領500萬元，每次交100萬元給冒充檢察官的車手，8月12日下午，其中1名男子取走老翁的100萬元存款後，經過高雄市苓雅區四維路與英明路口，掉了整綑100萬元的現金，正巧劉姓婦人騎機車路過發覺這筆錢，以為有人提款後不慎遺落這筆錢，把錢交給高雄市警苓雅分局三多路派出所，尋找失主。

員警調閱相關路口監視畫面，發現該這筆100萬元現金是1名男子快速奔跑過馬路時掉落，因整綑現金有銀行出款印章，才過濾出取款人是何姓老翁，找到老翁，才發覺他連續受騙。

後來詐騙集團再度向老翁行詐，老翁配合警方不動聲色，直到8月14日上午，劉姓、施姓2名少年涉嫌當詐騙集團車手，南下高雄向老翁拿70萬元存款，苓雅警分局員警才在他們到高雄市苓雅區和平一路取款時，逮捕2人到案，但他們不是遺落100萬元的車手，不過，其中1人曾3次同向老翁取款。全案依詐欺罪嫌移送高雄少年及家事法院審理。

劉婦拾獲的詐騙車手掉落的100萬元。記者林保光／翻攝
劉婦拾獲的詐騙車手掉落的100萬元。記者林保光／翻攝
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高雄市警苓雅分局長李謀旺表揚拾金不昧的劉婦。記者林保光／翻攝
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警方逮捕當詐騙集團車手的少年。記者林保光／翻攝
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詐騙集團老翁車手

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