親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

台南選議長沒亮票被除名 最高院逆轉判她仍有民進黨籍

2019-08-16 11:36聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前台南市議員曾王雅雲5年前因台南市正副議長選舉拒絕亮票、疑似跑票，被民進黨開除黨籍，一度因此在議會槓上時任市長賴清德，她不服向法院提起確認黨籍存在訴訟，一、二審均判她敗訴，但最高法院逆轉自為改判她勝訴確定。

最高法院指出，本案不適用2017年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理，依人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是由中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效。最高院認為，案件事實明確，只是法律適用問題，因此不廢棄發回更審，而自為判決認定曾王雅雲民進黨籍存在。

曾王雅雲提告主張，民進黨台南市議會黨團會議2014年推舉賴美惠、郭信良參選正副議長，並要求黨團成員簽署亮票承諾書、辭職同意書、辭職撤回權拋棄書等文件；但她認為，她是經人民選舉檔選市議員，且議長選舉採無記名投票，她依法並沒有簽署文件的義務，決議內容和民主原則不符。

她認為，依規定應由中央執行委員會提交中評會裁決，但她卻是由台南市議會黨團提案，直接送中評會裁決，已經和黨章牴觸屬無效。

民進黨抗辯，黨團決議屬於政黨政治範疇，沒有違反民主原則，但曾王雅雲明示拒絕簽署；另以議會黨團為提案單位，並無不法，認為曾王雅雲提告無理由。

一、二審均認為，開除黨籍屬於重大情形，而認定民進黨中評會有權利處分除名且有正當理由，判曾王雅雲敗訴，但她不服上訴後，最高法院自為判決她黨籍存在。

曾王雅雲。本報資料照片
曾王雅雲。本報資料照片
分享

民進黨郭信良

相關新聞

虐童2人判無期 阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 23:40

影／BMW霸道左轉 2騎士猛撞「人飛起又重摔」

2019-08-16 11:43

女醫師打離婚訴訟 先讓丈夫吐回借名登記的房產

2019-08-16 11:42

詐騙車手遺落百萬元 婦人交警方尋失主查出涉案人

2019-08-16 11:39

工廠作業員與13歲少女嘿咻3次 賠20萬元換取緩刑

2019-08-16 11:36

接軌或脫軌？試爬梳後威權時期的司改脈絡

2019-08-16 09:30

地下道只封單側…車陷積水 獲判國賠14萬

2019-08-16 00:09

虐女恐成植物人狠母遭求重刑

2019-08-15 23:46

她一人飾三角 操控虐死小生命

2019-08-15 23:43

桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19

泡麵貨車司機疑搶快 女大生遭輾過命喪輪下

2019-08-15 20:53

勞動部程序不合法 台鐵春節罷工是否違法將再裁決

2019-08-15 19:31

影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18

力挺里長連任 他行賄拉票遭判刑...候選人落敗

2019-08-15 17:20

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

為酒駕友向警說情 被依妨害公務、貪汙行賄罪判刑

2019-08-15 16:41

亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29

華航機師患心臟病刻意隱瞞 危及飛安遭起訴

2019-08-15 16:26

法官被控收170萬賄款放毒販自由 今獲判無罪確定

2019-08-15 16:12

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

「台大宅王」砍死女友想自殺？ 判決沒說清楚再被撤銷

2019-08-15 15:50

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

2019-08-15 15:02

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

越南女亂傳八卦「男女關係不正常」 法院判誹謗

2019-08-15 12:03

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21

遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

想死拉老母、2子陪葬 法官：憂鬱婦「情堪憫恕」獲緩刑

2019-08-15 10:31

颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48
看更多

熱門文章

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

2019-08-15 14:10

全台首例！審案慢慢拖 桃院前女法官俞力華遭免除職務

2019-08-15 12:40

泡麵貨車司機疑搶快 女大生遭輾過命喪輪下

2019-08-15 20:53

休旅車直衝新莊捷運站 1男當場遭撞無生命跡象

2019-08-15 23:46

影／驚險！陪母倒垃圾 3歲女童衝過馬路遭轎車迎面撞上

2019-08-15 14:48

花蓮台9線車禍3車擦撞 2人分送輕重傷送醫

2019-08-15 18:41

桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19

咖啡下藥迷昏實習女醫師 醫生學長判關5年半確定

2019-08-15 17:16

這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37

影／疑夫妻吵架引糾紛 土城暗夜爆高空煙火

2019-08-15 12:13

日本媽媽抱小孩求助台灣警 原來是遊台包包搞丟了

2019-08-15 12:35

影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

影／3人持刀搶彩券行4小時全落網 網批：連身障者也搶

2019-08-15 19:24

獨／廠商持假發票詐貸銀行 調查局大規模搜索

2019-08-15 18:04

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

你揮鋤頭、我舞柴刀 兩農為耕地大戰兩回合沒有贏家

2019-08-15 16:40

玻璃吸管斷裂害她喝到玻璃渣 網友：感受到海龜的痛

2019-08-15 17:22

影╱找到了！台東遭浪吞噬國中生 母親指認愛子遺體哭斷腸

2019-08-15 17:22

台南女童遭凌虐致死 法官認「團體迷思」盲從犯案

2019-08-15 12:17

影／胞弟疑飲酒過量暴斃 丁小芹往生室外痛哭

2019-08-15 17:18

男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

影／天雨路滑騎車失控 南投國姓送餐志工摔落邊坡

2019-08-15 13:45

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

45案半年沒動 法官遭拔創首例

2019-08-15 23:50

她一人飾三角 操控虐死小生命

2019-08-15 23:43

私菸案 專機御廚、華航空少都有團購

2019-08-15 23:58

虐童2人判無期 阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 23:40

影╱毒品通緝犯買車票要搭高鐵 南市刑大在車站大廳逮人

2019-08-15 20:39

亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29

影／台南虐童致死2人判無期 女童阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 15:13

影╱日籍男子墾丁潛水失蹤 救起時已無生命徵象

2019-08-15 15:56

為酒駕友向警說情 被依妨害公務、貪汙行賄罪判刑

2019-08-15 16:41

寵物用品店女店員遭性騷 男客下體緊貼臀部

2019-08-16 07:27

華航機師患心臟病刻意隱瞞 危及飛安遭起訴

2019-08-15 16:26

法官被控收170萬賄款放毒販自由 今獲判無罪確定

2019-08-15 16:12

影╱詐騙集團怕在大陸被關？台籍13人躲泰國行騙落網

2019-08-15 16:30

宜蘭擄人勒贖得手500萬放肉票 警逮6嫌

2019-08-15 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top