台南選議長沒亮票被除名 最高院逆轉判她仍有民進黨籍

2019-08-16 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前台南市議員曾王雅雲5年前因台南市正副議長選舉拒絕亮票、疑似跑票，被民進黨開除黨籍，一度因此在議會槓上時任市長賴清德，她不服向法院提起確認黨籍存在訴訟，一、二審均判她敗訴，但最高法院逆轉自為改判她勝訴確定。

最高法院指出，本案不適用2017年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理，依人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是由中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效。最高院認為，案件事實明確，只是法律適用問題，因此不廢棄發回更審，而自為判決認定曾王雅雲民進黨籍存在。

曾王雅雲提告主張，民進黨台南市議會黨團會議2014年推舉賴美惠、郭信良參選正副議長，並要求黨團成員簽署亮票承諾書、辭職同意書、辭職撤回權拋棄書等文件；但她認為，她是經人民選舉檔選市議員，且議長選舉採無記名投票，她依法並沒有簽署文件的義務，決議內容和民主原則不符。

她認為，依規定應由中央執行委員會提交中評會裁決，但她卻是由台南市議會黨團提案，直接送中評會裁決，已經和黨章牴觸屬無效。

民進黨抗辯，黨團決議屬於政黨政治範疇，沒有違反民主原則，但曾王雅雲明示拒絕簽署；另以議會黨團為提案單位，並無不法，認為曾王雅雲提告無理由。