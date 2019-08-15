虐童2人判無期 阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南報導



女童阿嬤把與女童的合照印在手機蓋上隨身攜帶，昨天聆判感謝法官還公道。 記者邵心杰／攝影 分享 facebook

台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉凌虐致死案，台南地院認為薛女主導全案惡性重大，李下手最凶殘，昨依成年人對兒童犯殺人罪重判兩人無期徒刑、褫奪公權終身，何判有期徒刑十八年。女童生母仍由少年法庭審理。

薛女等人只承認傷害女童，辯稱沒有殺人犯意。但合議庭認為，他們陷入團體迷思盲從犯案，以使用的凶器，下手力量輕重、女童受傷情況和後續處理動作判斷，薛女等人「不確定故意殺人」事證明確。

在押的三人昨到庭聽判後，臉色略顯蒼白，未發一語。辯護律師說，收到判決書後再視當事人意願決定是否上訴。

「這樣就好了。」女童阿嬤說，無期徒刑算重了，法官已還給外孫女一個公道。案發以來，法院每次開庭，她必到場旁聽，希望替孫女討回公道。她表示，孫女曾託夢說「那是我媽媽！」希望不要報復。她也轉念，孫女已經回不來了，但深信「人在做、天在看」。

合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。考量薛女患病、李主張將女童送醫，因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，也主張送醫，判十八年。

合議庭認為李姓男子實際虐打最凶殘，量處無期徒刑。 圖／翻攝自臉書 分享 facebook

判決表示，女童生母去年底投靠表姊薛彗昀夫妻，薛女今年一月八日謊稱有嬰靈作亂，聯手女童生母、丈夫何耿賢及友人李嘉偉四人凌虐女童，每天只給一餐、還不讓女童睡覺，曾徒手或以「愛的小手」毆打，還曾把女童關進狗籠。

一月十五日凌晨，李暴打女童，薛女及何接手並阻止睡覺，直到清晨六點多才罷手。女童當天下午已奄奄一息，但他們視若無睹，還去ＫＴＶ唱歌。女童因長達卅多小時未進食及遭凌虐，最後休克死亡。

四人擔心被關，曾討論分屍、棄屍，一行人搭車前往山區途經醫院，生母要求掉頭送醫，但已無法挽回悲劇。

閱報秘書／什麼是團體迷思？

團體迷思（Groupthink，也稱團體盲思、集體錯覺）為一種心理學現象。是指團體的決策過程，因成員傾向讓自己的觀點與團體一致，致整個團體缺乏不同思考角度，不能客觀分析。一些值得爭議的觀點、有創意的想法或客觀意見，不會有人提出，或提出後遭其他團體成員忽視。團體迷思可能導致團體作出不合理、甚至是很壞的決定。