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桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園劉姓婦人去年8月不滿3個多月大女嬰哭鬧，朝她搖晃、撞擊甚至還亂餵安眠藥，結果女兒昏迷才緊急送醫，但劉不想負責留下假資料就溜走，醫院發現女嬰送來時腦出血、手骨折，遭亂餵藥腦部重創，雖保住一命但恐成智障、精障甚至植物人，檢方偵結依重傷害及遺棄罪嫌起訴劉。

檢方查出，劉婦明知女兒才3個多月大，身體發育尚未健全，竟將她猛烈搖晃，來拉去撞堅硬物表面，導致她腦出血、顱骨骨折，連視網膜與眼球玻璃體都受傷，還導致胃潰瘍、癲癇出血，後來又不滿女嬰哭鬧，竟然直接餵食安眠藥，直到當天發現異狀才自行送醫。

但劉為了躲避追查，在醫院留下虛偽個資後，趁著醫護人員未注意偷跑，遺棄仍在加護病房急救的女兒，院方找不到人打電話才知她留下假資料，經報案後警方才循線逮報劉。

院方診斷指出，女嬰因受虐導致顱骨、右手骨折，加上遭不當餵食含有苯二氮平類的安眠性藥物，產生持續性缺氧、缺血，導致她腎臟、肝臟受損，尤其又以腦部傷害最嚴重，引發癲癇、意識障礙、視力不良及大腦萎縮，後續極可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人等狀態。

檢方訊時，劉僅坦承有將女兒送醫，對於凌虐、餵食安眠藥部分則交代不清，一度還辯稱是女兒自己摔下床才撞到頭，同居人羅姓男子也證稱，劉女平時無業，都是靠他賺錢供養，當天劉自行將女嬰送醫後又離去。

檢方認為，劉女同時觸犯遺棄、重傷害罪及妨害幼童身心健全發育罪，因後2罪想像競合，應從重依重傷害罪論處，偵結依遺棄及重傷害罪嫌起訴他，另應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，並考量劉有毒品前科，5年內再犯屬累犯，建請再加重其刑。

劉婦凌虐3月大女嬰害她手骨折、顱內出血，還亂餵安眠藥導致腦部受重創，檢方依重傷害...
劉婦凌虐3月大女嬰害她手骨折、顱內出血，還亂餵安眠藥導致腦部受重創，檢方依重傷害、遺棄罪嫌起訴劉。示意圖／ingimage
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傷害罪

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