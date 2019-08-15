桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園劉姓婦人去年8月不滿3個多月大女嬰哭鬧，朝她搖晃、撞擊甚至還亂餵安眠藥，結果女兒昏迷才緊急送醫，但劉不想負責留下假資料就溜走，醫院發現女嬰送來時腦出血、手骨折，遭亂餵藥腦部重創，雖保住一命但恐成智障、精障甚至植物人，檢方偵結依重傷害及遺棄罪嫌起訴劉。

檢方查出，劉婦明知女兒才3個多月大，身體發育尚未健全，竟將她猛烈搖晃，來拉去撞堅硬物表面，導致她腦出血、顱骨骨折，連視網膜與眼球玻璃體都受傷，還導致胃潰瘍、癲癇出血，後來又不滿女嬰哭鬧，竟然直接餵食安眠藥，直到當天發現異狀才自行送醫。

但劉為了躲避追查，在醫院留下虛偽個資後，趁著醫護人員未注意偷跑，遺棄仍在加護病房急救的女兒，院方找不到人打電話才知她留下假資料，經報案後警方才循線逮報劉。

院方診斷指出，女嬰因受虐導致顱骨、右手骨折，加上遭不當餵食含有苯二氮平類的安眠性藥物，產生持續性缺氧、缺血，導致她腎臟、肝臟受損，尤其又以腦部傷害最嚴重，引發癲癇、意識障礙、視力不良及大腦萎縮，後續極可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人等狀態。

檢方訊時，劉僅坦承有將女兒送醫，對於凌虐、餵食安眠藥部分則交代不清，一度還辯稱是女兒自己摔下床才撞到頭，同居人羅姓男子也證稱，劉女平時無業，都是靠他賺錢供養，當天劉自行將女嬰送醫後又離去。