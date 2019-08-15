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勞動部程序不合法 台鐵春節罷工是否違法將再裁決

2019-08-15 19:31聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台鐵產業工會337人在2017年春節發起休假活動遭懲處記過，向勞動部申請「不當勞動行為裁決」遭駁回。工會成員提告救濟，台北高等行政法院查出裁決委員會出席委員未達法定門檻，程序不合法，判撤銷原裁決決定，由勞動部裁決委員會履行正當法律程序後，再就兩造實體爭執部分，另為適法決定，可上訴。

2017年春節連續假期，台鐵從1月27日除夕到30日大年初三的班表早在2016年底就排定。產業工會不滿台鐵排班制度不合理，1月1日會員代表大會時，決議春節國定假日「依法休假」，23日產工再通知台鐵這337人不同意國定假日出勤。台鐵決定懲處，考成委員會決議懲處331人，其中235人記1大過、6人記2小過、90人記1小過。

事後，台鐵產業工會等人向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，請求確認台鐵在春節停止員工休假並依排定班表出勤、未依規定辦理者一律以曠職論處、無故無法出勤完成請假手續、核定發起拒絕加班並依法修法活動者曠職，構成工會法不當勞動行為，另命台鐵應撤銷曠職紀錄、不得以曠職紀錄為由在考績、記過、扣薪等不利之待遇論處。

2017年7月14日，勞動部駁回申請，裁決委員認為台鐵要求按照春節班表出勤、不出勤要記曠職，並未打壓工會。工會成員提告救濟。

法院指出，裁決委員會作成裁決決定前，應由當事人以言詞陳述意見，且於詢問程序終結前，主任裁決委員應給予當事人雙方最後陳述意見之機會，此為法定必要之程序；且委員應親自出席，不得委任他人代理，裁決委員會應採據當事人言詞陳述意見，而作成裁決決定。

因此若未參加言詞陳述程序委員，本不應參與作成裁決決定，如任由未參與言詞陳述程序委員參與裁決決定作成，將使言詞陳述程序、辯論程序流於形式、空洞化，明顯違反勞資爭議處理法第46條第1項規定作成裁決決定法定程序及第2項規定裁決委員應親自出席意旨，而與正當法律程序有違。

法院表示，本件裁決委員會於召開詢問會議時，其中有3位委員，並未出席，卻參與原裁決作成，已有未參與言詞陳述意見程序卻參與原裁決作成之違誤。再者，本屆裁決委員共15位，依勞資爭議處理法第46條第1項規定，裁決委員會應有3分之2以上委員出席，即應有10位以上委員出席始合於規定。

法院查出，扣除未參與詢問會議3位委員，原裁決作成僅有8位裁決委員合法出席，未達3分之2以上委員出席門檻，於法不合，原裁決程序違反正當法律程序，自屬違法。

台鐵產業工會337人在2017年春節發起休假活動遭懲處記過，向勞動部申請「不當勞...
台鐵產業工會337人在2017年春節發起休假活動遭懲處記過，向勞動部申請「不當勞動行為裁決」遭駁回。工會成員提告救濟，台北高等行政法院查出裁決委員會出席委員未達法定門檻，程序不合法，判撤銷原裁決決定。圖／報系資料照片
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台鐵春節勞動部

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