影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署辦國安特勤私菸案，查出華航總統專機御廚、華膳生產部研發副主廚田佳宜，涉嫌透過團購方式訂購上百條未稅菸品，檢方今天傳喚她到案，由於她知悉私菸會經由總統府侍衛室派車運送，被認定有逃漏稅嫌移，訊後以5萬元交保。

田佳宜交保後由律師陪同離去，為不想讓媒體拍照，她頭戴棒球帽、左顧右盼，試圖不讓媒體拍到正面，她還一度走向法院大門，後來發現北院大門沒開，又繞回北檢大門離開。

此外，華航空少白梓佑也下單訂購600條私菸，同樣被認定涉及逃漏稅，檢方也依違反稅捐稽徵法命白20萬元交保。檢方今天再度提訊國安局少校吳宗憲，比對團購菸品金流，訊後還押台北看守所。

私菸案爆發後，國安局自清發現，有25人合計訂購2625條香菸，檢方員曾兩度赴陽明山偵訊國安人員。調查發現，林志建、徐兆峰等人是以現金或匯款方式，透過吳宗憲代購菸品，且知悉少校張恒嘉有派車前往機場載運私菸，主觀上有逃漏稅、貪汙等犯意，因而被鎖定列為調查對象。

專案小組認定，如訂購數量逾於常人、且對相關過程事先都已了解，就轉列被告，如只是單純參與團購、數量不大、不知訂菸、運菸過程，就只列證人。