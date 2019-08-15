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力挺里長連任 他行賄拉票遭判刑...候選人落敗

2019-08-15 17:20聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

去年適逢九合一大選，時任高雄市內門區內東里長陳价臣也尋求連任、投入選戰。該選區張姓選民力挺支持陳价臣，選前特意掏9千元現金交給同選區車姓選民，叮囑對方將款項轉交其他家族成員，並暗示他務必投票給陳；此舉卻遭車姓選民檢舉。橋頭地方法院依違反公職人員選罷法，判處張姓選民有期徒刑1年8月、褫奪公權3年，並宣告緩刑3年。

張姓選民為求讓陳价臣順利當選，去年11月23日晚間赴車姓選民住處，直接交付9千元，打算以1票1千元代價，賄賂車姓選民家中具投票權的家戶成員投票給陳。但車姓選民並無意收受賄賂，於是隨後直接將9千元賄款原封不動轉交警方，並檢舉張姓選民涉嫌行賄。

張姓選民到案坦承交付賄款，警方查扣該筆9千元款項。其委任辯護人以行賄目的未達到、所危害程度還算輕微為由，請求法官減輕其刑。

橋頭地方法院審理指出，選舉是民主政治重要基石，理應在公平、公正、公開情況下選賢與能，張姓選民竟只為支持特定候選人，就出錢賄選，其行求賄賂犯行明確，犯罪動機、目的都很不應當。

橋頭地方法院考量張姓選民所牽涉的選舉層級僅是村里長選舉，且犯罪後立刻遭檢舉，也未見他另有其他大規模買票情事，依違反公職人員選罷法，判處有期徒刑1年8月、褫奪公權3年，宣告緩刑3年，並支付公庫25萬元，全案可上訴。

高雄市內門區內東里張姓選民力挺陳姓里長連任，行賄同選區選民，遭橋頭地方法院依違反...
高雄市內門區內東里張姓選民力挺陳姓里長連任，行賄同選區選民，遭橋頭地方法院依違反公職人員選罷法，判處有期徒刑1年8月、褫奪公權3年，宣告緩刑3年。記者賴郁薇／攝影
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投票選罷法

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