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83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園83歲詹姓老翁和85歲的哥哥相處不睦，還曾因擔任鄰長一職鬧不愉快，去年3月20日詹竟拿1根木樁朝坐在輪椅上的哥哥痛打到頭骨折，詹兄因此有智力退化、水腦症跡象，並求償540萬元，對此詹卻說「哥哥高齡有智力退化是正常現象」，法院審酌後判處詹應賠償哥哥164萬多元。

檢警調查，當天下午2點多詹在庭院遇到騎電動車的哥哥，2人一言不合吵了起來，他就檢了根木棍朝對方頭部攻擊，詹兄被打到滿頭是血，送醫一度命危；詹供稱，8、9年前自己原本是鄰長，後來又換哥哥當，兄弟才產生嫌隙，表示當時是對方要打他，結果自行摔下車才受傷。

刑事部分，法院認為詹明知哥哥不良於行，閃避或防衛能力不高，竟還拿堅硬的木棍攻擊他頭造成重傷，且手段相當凶殘，事後又否認犯行態度不佳，但考量詹已83歲，符合年滿80歲以上之人減刑要件，依重傷害罪判他2年2個月。

而詹兄主張，和弟弟素來相處不睦，當天在庭院前遇到，對方就拿木樁連續朝他頭打了2下，造成他顱骨骨折、腦出血，送醫治療後出現智力退化、水腦症現象，根據醫療、看護及非財產損失445萬元等，一共向弟弟求償只539萬元。

詹則說，哥哥高齡85歲，智力退化屬於自然現象，和他毆打的行為沒有相關聯性，加上對方本來就不能走路，其水腦症、看護費等均應由對方證明和這次案件中的因果關係，且依照哥哥高齡、重殘狀態，請求非財產損失455萬元顯然過高。

法院根據醫院診斷，確認詹翁傷後出院經追蹤治療，發現他出現智力退化、水腦症現象，且日常生活已無法自理，已達身體或健康有重大不治或難治之重傷害程度。

法院審酌，2人身為兄弟關係，也都是高齡長者，但弟弟一時衝動未能克制情緒打傷哥哥，認為精神撫慰金已80萬元為適當，加上醫療、看護及生活物品等，一共判處詹弟應陪哥哥164萬元。

看護骨折老翁

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