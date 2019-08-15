咖啡下藥迷昏實習女醫師 醫生學長判關5年半確定

2019-08-15 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



醫師李忠哲4年前在彰化某醫院受訓時，讓實習女醫師喝下摻有FM2的星巴克咖啡，導致女方在值班室昏睡超過4小時，直到她甦醒察覺異狀才報警處理。李一、二審被依毒品罪判刑5年6月，最高法院今駁回上訴定讞。

李忠哲2015年是在彰化某醫院受訓的住院醫師，他同年11月17日先到星巴克購買2杯咖啡，再將FM2摻入其中一杯，事後和實習女醫師第二次見面，以教導為由帶被害人進入安寧病房的醫師值班室，再請實習女醫師喝下摻藥的毒咖啡。

實習女醫師喝下咖啡後約半小時，藥力發作導致意識模糊，昏睡在值班室內，直到下午2時許甦醒，獨自走出值班室，雙腳癱軟撲倒在地，被其他護理人員發現，送醫救治。

李忠哲否認犯行，供稱女方說身體不舒服，他基於好意才請被害人到值班室休息，他也沒有請女方喝咖啡等語。法院依照相關監視器畫面、尿液檢驗報告等，不採信他的說詞。

被害實習女醫師向法院表示，李忠哲說了很多謊話，覺得自己很無辜，但她才覺得莫名其妙，她不想要和李和解，李身為醫師有管道取得管制藥品，竟然愧對醫師身分，「他應該得到應有的懲罰」，如果她不提告，李還會再找下一個。