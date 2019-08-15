親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不加入台灣民眾黨

億圓富吸金38億元 11名副總遭判刑

2019-08-15 18:08中央社 新北15日電

新北地方法院審理億圓富吸金案第2波審結，11名副總遭判刑。其中，李金龍等9名副總遭判10年至11年2月不等有期徒刑，沒收犯罪所得；副總陳進村、蔡豐益因認罪獲減刑，輕判2年。

新北地檢署調查，億圓富投資控股公司收購體質不良公司，讓經濟能力不佳的人擔任人頭董監事，製造億圓富集團體質龐大良好的假象，藉由召開說明會、參加旅遊等方式，誆騙民眾投資，自民國102年8月起至105年12月13日止，吸金新台幣38億9299萬9800元。

新北地院昨天第2波審結，針對11名億圓富公司副總判刑。副總陳進村因在偵查中自白、審理時坦承犯行，自動繳交犯罪所得55萬元，並承諾盡力和解，獲輕判2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並向檢察官指定機構提供240小時義務勞務。

副總蔡豐益雖也在偵查中自白，自動繳交犯罪所得50萬元，但因審理時一度翻供，且還在審理期間致電證人，企圖影響證詞，直至事證明確才坦承犯行，因此判刑2年，不諭知緩刑。

其餘9名副總因否認犯行，分別被依照違反銀行法、刑法三人以上犯詐欺取財罪、證卷交易法判刑10年至11年2月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得。

副總李金龍遭判11年2月徒刑、夏子茵11年徒刑、黃子窈10年10月徒刑、陳國楨10年8月徒刑、簡麗珠10年6月徒刑、黃雁宸10年6月徒刑、林麗令10年6月徒刑、賴金鑫10年4月徒刑、蔡尚苑10年徒刑，全案可上訴。

新北地院去年10月依詐欺、違反銀行法等罪，判億圓富公司執行長兼講師陳東豐11年徒刑、總顧問吳松麟10年4月徒刑，其餘9名業務副總經理及業務處經理，則被判處2年至10年10月不等徒刑。自稱「台灣巴菲特」的億圓富公司總裁周瑞慶（化名陳子龍）案發後逃亡，去年落網後遭起訴，目前仍在法院審理中。

新北吸金詐欺

相關新聞

為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

2019-08-15 15:02

花蓮台9線車禍3車擦撞 2人分送輕重傷送醫

2019-08-15 18:41

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

為酒駕友向警說情 被依妨害公務、貪汙行賄罪判刑

2019-08-15 16:41

亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29

華航機師患心臟病刻意隱瞞 危及飛安遭起訴

2019-08-15 16:26

法官被控收170萬賄款放毒販自由 今獲判無罪確定

2019-08-15 16:12

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

「台大宅王」砍死女友想自殺？ 判決沒說清楚再被撤銷

2019-08-15 15:50

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

越南女亂傳八卦「男女關係不正常」 法院判誹謗

2019-08-15 12:03

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21

遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

想死拉老母、2子陪葬 法官：憂鬱婦「情堪憫恕」獲緩刑

2019-08-15 10:31

颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22

把法官助理當家僕 「優良法官」面臨懲處

2019-08-15 00:58

看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24

仰德大道4死車禍 法庭搬進肇事車輛差速器當庭勘驗

2019-08-14 19:14

庭長把法助當家僕 法界：特別權力關係是問題根源

2019-08-14 18:56

新北市議員陳科名涉貪 開庭辯收錢非收賄

2019-08-14 18:25

貨車載冷氣零件上國道 沿途掉落砸損2車吃罰單

2019-08-14 16:21

員工疑洩竊電查緝情資 台電：涉案員工已遭停職

2019-08-14 15:43

七旬翁戳瞎婦眼 涉重傷害以2萬元交保

2019-08-14 15:38

旗山蕉收購價惹風波 批發商涉率眾痛毆同行遭起訴

2019-08-14 15:28

糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明

2019-08-14 15:05

騎士摔車重傷身體有輪胎痕家屬質疑肇逃？警方初判自摔

2019-08-14 15:04

9旬翁被鄰居婦人當搖錢樹 3個月內遭狠詐154萬

2019-08-14 13:55

大體美容師與賣金紙女畸戀 她被騙得團團轉破財百萬

2019-08-14 13:55

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48
看更多

熱門文章

影／有蟲蟲在爬...連鎖壽司店品管出包 生魚片驚見白蟲

2019-08-14 22:07

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

2019-08-15 14:10

竹北透天厝凌晨火警 撲滅後發現兩名罹難者

2019-08-15 04:18

全台首例！審案慢慢拖 桃院前女法官俞力華遭免除職務

2019-08-15 12:40

騙漢光留守竟出國睡同袍妻？少校遭妻求償逆轉無罪

2019-08-14 20:25

看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24

一家人尖石開心踏青 兒子山坡跌倒昏迷求救

2019-08-15 09:03

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

二航廈爆收回扣處長認了有拿錢 陽台還被搜出70萬現金

2019-08-14 21:20

媽賺6萬扛全家開銷 父年薪百萬0分擔還嗆：給我認份點

2019-08-14 22:08

台南虐童致死 1人判18年 2人判無期

2019-08-15 11:24

五人訂四人房拒加床 奧客嗆「我孩子很小才大二」

2019-08-15 10:53

買威力彩槓龜 1家3口全中「這獎」超哀怨

2019-08-14 21:04

日本媽媽抱小孩求助台灣警 原來是遊台包包搞丟了

2019-08-15 12:35

七月不要太鐵齒...夫妻外宿旅館 怪事不斷連換3房

2019-08-14 21:21

失聯多年「朋友」突聯絡：想借60萬結婚 他爆氣…網神回一條路

2019-08-14 20:39

影／驚險！陪母倒垃圾 3歲女童衝過馬路遭轎車迎面撞上

2019-08-15 14:48

「巧克力」包裝精美 他吃一口：差點升天

2019-08-14 19:59

姊夫玷辱15歲小姨子鑄大錯 犯後1小時主動自首賠35萬

2019-08-15 07:55

越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

影／疑夫妻吵架引糾紛 土城暗夜爆高空煙火

2019-08-15 12:13

普度燒金紙延燒雜物 林園火警引虛驚

2019-08-15 11:30

台糖農場「被偷種」 驚見20株大麻

2019-08-15 00:39

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

台電內鬼收賄 掩護竊電上億元

2019-08-15 00:50

把法官助理當家僕 「優良法官」面臨懲處

2019-08-15 00:58

遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05

颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22

桃機二航廈擴建回扣逾千萬 2人收押禁見

2019-08-15 01:01

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

台南女童遭凌虐致死 法官認「團體迷思」盲從犯案

2019-08-15 12:17

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

咖啡下藥迷昏實習女醫師 醫生學長判關5年半確定

2019-08-15 17:16

影╱找到了！台東遭浪吞噬國中生 母親指認愛子遺體哭斷腸

2019-08-15 17:22

影／竹北巿中元凌晨惡火 夫妻喪生火窟

2019-08-15 09:02

亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29

影／胞弟疑飲酒過量暴斃 丁小芹往生室外痛哭

2019-08-15 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top