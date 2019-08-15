億圓富吸金38億元 11名副總遭判刑

2019-08-15 18:08 中央社 新北15日電



新北地方法院審理億圓富吸金案第2波審結，11名副總遭判刑。其中，李金龍等9名副總遭判10年至11年2月不等有期徒刑，沒收犯罪所得；副總陳進村、蔡豐益因認罪獲減刑，輕判2年。

新北地檢署調查，億圓富投資控股公司收購體質不良公司，讓經濟能力不佳的人擔任人頭董監事，製造億圓富集團體質龐大良好的假象，藉由召開說明會、參加旅遊等方式，誆騙民眾投資，自民國102年8月起至105年12月13日止，吸金新台幣38億9299萬9800元。

新北地院昨天第2波審結，針對11名億圓富公司副總判刑。副總陳進村因在偵查中自白、審理時坦承犯行，自動繳交犯罪所得55萬元，並承諾盡力和解，獲輕判2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並向檢察官指定機構提供240小時義務勞務。

副總蔡豐益雖也在偵查中自白，自動繳交犯罪所得50萬元，但因審理時一度翻供，且還在審理期間致電證人，企圖影響證詞，直至事證明確才坦承犯行，因此判刑2年，不諭知緩刑。

其餘9名副總因否認犯行，分別被依照違反銀行法、刑法三人以上犯詐欺取財罪、證卷交易法判刑10年至11年2月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得。

副總李金龍遭判11年2月徒刑、夏子茵11年徒刑、黃子窈10年10月徒刑、陳國楨10年8月徒刑、簡麗珠10年6月徒刑、黃雁宸10年6月徒刑、林麗令10年6月徒刑、賴金鑫10年4月徒刑、蔡尚苑10年徒刑，全案可上訴。

新北地院去年10月依詐欺、違反銀行法等罪，判億圓富公司執行長兼講師陳東豐11年徒刑、總顧問吳松麟10年4月徒刑，其餘9名業務副總經理及業務處經理，則被判處2年至10年10月不等徒刑。自稱「台灣巴菲特」的億圓富公司總裁周瑞慶（化名陳子龍）案發後逃亡，去年落網後遭起訴，目前仍在法院審理中。