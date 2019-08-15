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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

為酒駕友向警說情 被依妨害公務、貪汙行賄罪判刑

2019-08-15 16:41聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民楊男2年前酒後騎機車被警攔查，通知友人李男到場協助，李向警員嗆「幹，就不就很囂張…阿不就很囂張」，一審被依妨害公務罪判處拘役50日，法官在審理時，當庭勘驗現場密錄器錄影光碟，查出李向員警說「啊不然這樣啦，一句話，我們將罰單的錢給你，不要開單」，台中高分院依貪汙行賄罪將李男判刑6月（不得易科罰金），褫奪公權1年。可上訴三審。

判決書指出，李男（36歲）的朋友楊男於民國2017年6月22日晚間，酒後騎機車，行經台中市西屯區櫻花路與弘孝路交岔路口時，因未戴安全帽，而經西屯派出所呂姓、蕭姓警員攔查，欲對楊進行酒測，隨即為楊所拒絕，並通知李男到場協助。

李男抵達現場後，隨即央求警員不要對楊開單處罰，進而向警員表示「啊不然這樣啦，一句話，我們把罰單的錢給你，不要開單，你看他（指楊）不要啊」等語，然仍遭警員拒絕。 李男因此心生不滿，當場對兩名警員以「幹，就不就很囂張…阿不就很囂張」等穢語辱罵依法執行員警，經警當場逮捕，警方依妨害公務罪移送法辦。

台中地院審理這妨害公務案件時，當庭勘驗員警密錄器發現李男向執勤員警行求賄賂，蒞庭檢察官始自動檢舉而簽分偵辦，承審法院亦依職權向檢察官告發，由檢察官依貪汙罪起訴。

一審查出，李男僅是因受楊通知到場關切而介入，並無任何利害關係，他在表達「我們把罰單的錢給你」及聽聞員警回應後，未再有任何希望警員為如何處理之具體要求，難認李男是意欲行求賄賂，所以判無罪。檢察官不服提起上訴。

二審認定李男到場後竟以交付拒絕酒測罰單罰鍰之金錢予警察，作為換取其友人不被員警開立上開罰單之對價，破壞員警依法執行公務之職務義務與人格，遂將一審判決撤銷，改判有罪，依貪汙罪將李男判刑6月，褫奪公權1年。可上訴三審。

台中市民李男為酒駕的友向警說情，被依妨害公務罪判處拘役50日，以及依貪污行賄罪判...
台中市民李男為酒駕的友向警說情，被依妨害公務罪判處拘役50日，以及依貪污行賄罪判刑6月，褫奪公權1年。 圖／本報資料照
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罰單檢察官妨害公務

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