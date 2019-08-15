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亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

患有亞斯伯格症、領有輕度身障證明的林姓女童，雙親以她因心理因素致行動不便，向新北市政府社會局請領身障專用停車證遭拒，不滿提告。台北高等行政法院認為，女童有行走能力但若無人在旁陪同，則無法獨走至1百公尺以外的目的地，已符合「行動不便」要件，判社會局應作成核發「身心障礙專用停車位識別證」行政處分，可上訴。

判決指出，2018年5月3日，6歲林姓女童向新北市板橋區公所辦理身心障礙證明申請，經台大醫院診斷後獲鑑定報告。新北市政府衛生局核轉該鑑定報告予社會局後，經審議核定女童符合「搭乘大眾運輸工具必要陪伴者優惠、休閒文康活動必要陪伴者優惠、復康巴士服務」的需求，但不符合「行動不便」認定，不能獲身心障礙者專用停車位服務。

女童父母不服，提訴願被駁後，以法定代理人身分，為女兒提出本件行政訴訟，請求新北市社會局應作成核准「身心障礙專用停車位識別證」行政處分。

新北市社會局辯稱，「行動不便之身心障礙者專用停車位」服務標準，是依「身心障礙者福利與服務需求評估及證明核發辦法」第7條規定，行動不便資格是以過去30天常態生活為一般基準，並以其在戶外平坦地面，持續行走100公尺以外的指定短距離有無障礙而為判定。

社會局認為，女童因患有亞斯伯格症及注意力不足過動症而領有輕度身心障礙證明，與行動能力並無直接關聯。另考量女童注意力、適應力與情緒控制能力不佳，外出需父母陪同，已核給搭乘大眾運輸工具必要陪伴者優惠、休閒文康活動必要陪伴者優惠。

法院查出，女童罹患衝動型過動症ADHD及自閉症ASD，較無法控制情緒、受到刺激或挫折以大哭尖叫表達，持續10至30分鐘不等，且有固著行為，若無搭乘固定電梯會反抗或情緒失控。

女童個性自我，執行事物需看當下心情，搭乘「非固定車輛」大眾運輸工具、復康巴士有相當難度，甚至搭乘自家車輛在不熟悉地點下車步行至指定目的地，都有「不願下車」或「失控跑掉」風險。

法院認為，女童雖無行走能力困難，但面對新事物及環境適應力較差，經常會感到焦慮及情緒失控行為，外出需父母陪同，顯然女童在外出時，若無父母拉著，無法單獨行走至指定目的地，也即無人力協助下，無法單獨依指示行走至1百公尺以外的指定短距離目的地，已符合「行動不便」定義。

6歲兒童較成年人而言，更符合保留汽車停車位資格，是就兒童保護而言，對於女童是否為「行動不便」認定應更為寬鬆，才符合兒童及身心障礙者保護意旨。本案原處分未考量對兒童保護， 僅以「原告症狀均與身體能否自由移動（即行走）無關」，從嚴認定並無「行動不便」，顯然違誤。

患有亞斯伯格症、領有輕度身障證明的林姓女童，雙親以她因心理因素致行動不便，向新北...
患有亞斯伯格症、領有輕度身障證明的林姓女童，雙親以她因心理因素致行動不便，向新北市政府社會局請領身障專用停車證遭拒，不滿提告。台北高等行政法院判社會局應核發。示意圖／ingimage
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