法官被控收170萬賄款放毒販自由 今獲判無罪確定

2019-08-15 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



花蓮高分院前法官林德盛被控14年前收受毒販李文漧家屬170萬元賄款，裁定讓李具保停止羈押，一審依貪汙罪判刑13年，併科罰金340萬元，褫奪公權6年；但二審認為證人證述有矛盾之處，罪證不足，改判他無罪，最高法院今天駁回上訴，林德盛無罪確定。

另外，林德盛被控趁父喪收受曾姓毒販妻子10萬元奠儀，將曾改判無罪，高院更一審今年4月判林10年徒刑，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，犯罪所得沒收，法官並批他敗壞官箴，讓司法界蒙羞，此案在最高法院審理中。

林德盛為司法官第23期結業，1999年至2010年間擔任花蓮高分院法官，2012年11月以花蓮縣議會法制室主任一職退休。

檢方起訴認為，毒販李文漧於2003年10月因販毒被羈押，一審判刑14年，他提上訴後由林德盛擔任受命法官，並裁定延押。李在二審審理期間，多次以罹患肺結核等疾病聲請具保停止羈押未獲准許，李的王姓同居人擔心不已，和友人一同找熟識林德盛的何姓不動產仲介幫忙，談妥以170萬元疏通司法人員。

何2005年1月12日和林德盛約好在停車場見面，表示請託幫忙讓李文漧具保停押，林德盛雖然沒有當場答應，只是微笑地說「需要審閱卷宗後才可以決定」。何便將170萬元放在林德盛車輛的副駕駛座後離去。

檢方認為，林德盛明明早就知道李文漧病況達「非保外治療顯難痊癒者」要件，竟還收受賄賂，之後裁定李文漧具保停止羈押，依貪汙罪起訴。一審依貪汙罪判刑13年，併科罰金340萬元，褫奪公權6年；但二審認為證人證述有矛盾之處，罪證不足，改判他無罪。