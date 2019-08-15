名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



職棒中信球隊前年爆發「五虎將冰風暴」事件，名嘴陳建名遭控在政論節目上影射球星陳鴻文收錢打假球，「聽說一場送一千萬元」。士林地方法院審結，法官痛批陳建名惡意誹謗，依誹謗罪判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決指出，陳建名在電視政論節目中，以博弈觀察家身分說，傳聞職棒地下簽賭集團中南部組頭，在106 年度下半球季時，透過白手套送錢給陳鴻文，「一場就送了1 千萬元」，請他放水打假球，因而遭球團冰凍。

陳建名辯稱，沒有誹謗意圖，同年7月在林森北路酒店大廳遇到「可樂」的組頭事業男子，聽他爆料中信球團下半季表現落差大，有白手套給1千萬，經事後觀察，確實落差大，陳鴻文買了賓利車、遭周刊報導，又被釋出等，讓人聯想是否犯下重大違紀。

陳在法庭上表示，沒有講出消息來源在酒店，而稱是圈內朋友聊天得知，怕說出酒店，是怕有損自己形象。他表示，球迷都在猜測此事，11月7日的節目談話，只是說出「廣大球迷的猜測」。

辯護人稱，陳建名在節目上有說「只是傳聞，未經證實」，但法官認為，陳建名言之鑿鑿，顯然想讓人認為消息來源是來自職棒地下簽賭集團組頭。

球團領隊和陳鴻文經紀證稱，陳鴻文因戰力不符才被釋出，離開中信兄弟隊，球團未掌握有不好的傳聞。法官認為，球團教練及董事長並無收到放水打假球等消息。

法官認為，縱使「可樂」真的和陳建名在酒店談論棒球，但何姓證人證稱，可樂僅表示，職棒中南部組頭下半季「將會有動作」，沒說「送錢」，也沒提到「一場送了1 千萬」，陳建名純屬道聽塗說，毫無根據，未經詳加查證就在節目說誹謗性言論。

法官查，陳鴻文106 年度下半季經球團拉回一軍轉任先發後，表現即漸入佳境，下半並無陳建銘所說的表現下滑。且陳鴻文的賓利車，是以250萬元購買的貸款中古車，並非無法負擔消費之物。