「台大宅王」砍死女友想自殺？ 判決沒說清楚再被撤銷

2019-08-15 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



綽號「台大宅王」的碩士張彥文當街砍殺前女友47刀，一審依殺人、強制性交等罪判無期徒刑，二審改判21年，最高法院就殺人罪部分撤銷發回更審，其餘強制性交等6罪定讞。高院更一審認為，張誤把占有當作愛，考量他無前科又與被害家屬和解，判15年徒刑，最高法院今再度撤銷判決，發回高院更審。

最高法院指出，判決認定張彥文拿鈦鋼刀殺害前女友後也拿刀自殘，有一心求死之意，並以此作為判張15年徒刑的量刑因素之一，但最高院前次發回意旨已經詳細指明，告訴代理人一審表示，張彥文一直自稱要自殺，卻是以「刀背」自殺，顯然沒有一心求死之意。

最高院也指出，且根據醫院的診斷證明書，也沒有記載張彥文身上的傷是被刀刃或是刀背砍割所致，是否為致死的嚴重傷勢，或是輕微傷勢，仍有不明之處，上述疑點與判斷張彥文是否真正具有一心求死之意攸關，應詳予調查認定明白，但原審對此仍未詳加根究調查明白，也未於理由內加以論述，就認定張彥文有自殺意圖，量處15年徒刑，有調查未盡、理由欠備之違法。

最高法院認為，檢方求處張彥文死刑，以及一審判決判張彥文無期徒刑的情形來看，原判決就張彥文殺人罪部分改判15年，褫奪公權6年，雖未違反殺人罪的法定刑範圍，但對於檢察官具體求刑、一審量刑有何過重而不適當，並未依據卷內資料具體剖析說明，只以泛詞略謂，檢察官提起上訴均無理由，尚嫌理由欠備，而難昭信服。原判決的違誤影響張彥文量刑是否妥適，最高法院無從自行判決，認為有撤銷發回更審的必要。

張彥文就讀台大時參加校內電玩比賽奪冠，獲「台大宅王」稱號，犯案時在會計師事務所任審計員。張2013年認識林姓女網友，交往並同居，雙方因個性差異數度爭執，女方要求分手。張挽回不成，由愛生恨，除對林女強制性交並拍裸照，2014年9月持刀砍林女頭、胸47刀，見她倒地後再自殘。