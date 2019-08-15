私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署辦國安特勤私菸案，查出華航一名年輕空服員白梓佑下單訂購600條私菸，涉逃漏稅，今日傳喚他到庭，訊後依違反《稅捐稽徵法》諭令以20萬元交保，另再度提訊國安局少校吳宗憲，並將傳喚華航高階主管出庭，儘速釐清案情。

私菸案爆發後，國安局自清發現，有25人合計訂購2625條香菸，檢方員曾兩度赴陽明山偵訊國安人員。調查發現，林志建、徐兆峰等人是以現金或匯款方式，透過在押少校吳宗憲代購菸品，且知悉少校張恒嘉有派車前往機場載運私菸，主觀上有逃漏稅、貪汙等犯意，因而被鎖定列為調查對象。

檢調專案小組初步認定，如訂購數量逾於常人、且對相關過程事先都已了解，就轉列被告，如只是單純參與團購、數量不大、不知訂菸、運菸過程，就只列證人。

8月12日，檢調傳喚國安局人員林志建、徐兆峰及民間人士李宗原偵訊，發現這3人購菸都達500條以上，且知悉總統府侍衛室會派車載運私菸。檢方訊後將3人改列被告，命林以20萬元交保，徐、李各交保30萬元，等於已有13名軍官列被告。