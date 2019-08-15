餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



國立嘉義特教學校國中部兩位林姓導師遭家長指控對特教生餵朝天椒、威脅拿菜刀剁手、紙尿褲套頭等，學生家長告兩位導師，嘉義地檢署調查和訊問證人後，今天以妨害自由偵結起訴，學校表示，其中一位林姓導師經教評會決議不續聘，另一位林姓導師經國教署2個月輔導後，認為已有改善，這學年續聘。

學校表示，該學生目前為國中二年級，兩位導師以正向鼓勵的方式教導此生，學生和家長肯定老師的付出，學生現在上學已無排斥性。

學校另為告發兩位林姓導師對於該生體罰，檢察官調查認為，兩位導師與該生為師生關係，基於在特殊教育學校，導師關心學生，發現學生頭髮濕濕的，對學生摸髮，或是學生忘記寫作業，導師拉學生頭髮未造成傷害，因此學校告發的部分不起訴處分。

去年4月間，當時讀國一的被害女學生向父親反映老師餵她吃辣椒，還威脅拿菜刀剁手、頭戴尿布上課整天、不給吃午餐，還逼學生剪破她心愛的皮卡丘玩偶等，父親向警方報案。