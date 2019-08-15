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韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市長韓國瑜的支持者「麻花哥」陳科名，控訴要進「國瑜夜市」擺攤被另名韓粉杏仁哥欺壓，結下樑子，今上午出面痛批杏仁哥臉書貼文「公審這個假韓粉」、「連市長都陰」等語句公然霸凌他，也害他電話被打爆、臉書帳號檢舉到停權，他到高雄地檢署按鈴告杏仁哥涉加重誹謗罪、違反個資法，並堅持不和解。

陳科名今天還帶著杏仁哥的產品五穀杏仁粉，爆料杏仁哥號稱產品純天然，標示卻出現香精、人工成分，他循工廠地址前往察看發現僅是1人工廠，不知杏仁粉實際在哪製作，他覺得高雄市政府衛生局應要主動去查，也會將產品寄至雲林縣衛生局。

陳科名說，韓市長有發過聲明從未授權個人或團體舉辦夜市、園遊會，為何要加入「國瑜夜市」遭杏仁哥拒絕，要求要有「國瑜臂章」，是幫派嗎？陳解釋，自己從去年6、7月開始挺韓、劃撥單好多張，不像杏仁哥在「三山造勢」是去賺錢，只因被開張罰單爆紅。

「從不後悔挺韓國瑜！」陳科名指出，他還遭綠營兩度抹黑，但沒人替他講公道話，相較廣德家賣煎餅綠營全力相挺，他因此向同樣挺韓的友人吐怨氣，沒想到對話被流出給杏仁哥，又被故意放大叫韓粉分享，陳質疑「難道有怨言就是黑韓？」至於之後他去幫郭台銘造勢，是為還人情幫忙衝人數，再遭誣指假韓粉。

陳科名今憑著杏仁哥今年7月22日臉書貼文「大家來公審這個假韓粉，陰我半年了，也原諒他兩次，他陰我在背後抹黑我我都能忍。現在連韓市長都陰，就好像在韓市長背後放冷箭」，按鈴提告加重誹謗、違反個資法，陳強調「絕不和解」。

杏仁哥回應，讓麻花哥去告，是麻花哥中傷他，也不可能和解；「國瑜夜市」糾紛是由於攤位、帳篷都需收取租金，至於杏仁粉產品遭控部分，杏仁哥表示一切檢驗合格。

麻花哥（前）指控杏仁哥在臉書公然霸凌。記者林伯驊／攝影
麻花哥（前）指控杏仁哥在臉書公然霸凌。記者林伯驊／攝影
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麻花哥（右）拿出杏仁哥的杏仁粉產品，涉標示不實。記者林伯驊／攝影
麻花哥（右）拿出杏仁哥的杏仁粉產品，涉標示不實。記者林伯驊／攝影
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韓粉「麻花哥」今天上午到高雄地檢署按鈴提告，控訴杏仁哥加重誹謗、違反個資法。記者...
韓粉「麻花哥」今天上午到高雄地檢署按鈴提告，控訴杏仁哥加重誹謗、違反個資法。記者林伯驊／攝影
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陳科名韓國瑜2020選舉

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