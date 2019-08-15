親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

抗爭者的香港保衛戰：反送中是下一個六四事件？

越南女亂傳八卦「男女關係不正常」 法院判誹謗

2019-08-15 12:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

阮姓越南籍女子在高雄市一家膠布廠工作，卻無故在公司內嚼舌根，直說「他跟她有不正常男女關係」，其中1名當事人還是阮女的親表弟，耳語迅速在公司內傳開，甚至連公司主管都有所聞，害得身陷流言風波的黎姓已婚女員工痛苦不堪，憤怒提告阮女誹謗。橋頭地方法院依誹謗罪判處阮女拘役50日，得易科罰金，又念在她獲女同事原諒，宣告緩刑3年。

阮女與親表弟同樣在膠布廠工作，去年6月初曾回越南家鄉探親，直到月底才返台，沒想到返台後竟開始陸續跟同事們說，表弟跟公司一名已婚黎姓女同事有不正常男女關係，阮女表弟還趁她回越南時，帶黎女回家睡覺，黎女還嫌棄「家很髒、蟑螂很多」；耳語很快就在公司傳開。

黎女自認名譽遭不實言論中傷，決定告阮女。黎女偵訊時指證歷歷，然而，阮女矢口否認曾犯誹謗，辯稱從來沒說過表弟跟黎女有不正常男女關係，「不知道發生什麼事」。

橋頭地方法院傳喚公司員工出庭作證，均能詳細描述公司傳聞，且該公司人資還公告「禁止散布不實言論」，法官認定阮女確實有散播該些言論，且消息已廣為公司員工、管理階層所知，讓公司內不特定人懷疑黎女私生活不道德，嚴重損害她人格聲譽，認定阮女犯誹謗罪證明確。

法官指出，阮女不與同事和平相處，反而向不特定同事散布有關黎女的不實言論，害黎女精神痛苦不堪；且阮女到案還頻頻否認犯行，未見有悔意，相當不應該。

然而，法官念在阮女事後又允諾分期賠償阮女10萬元，且已支付2萬元賠償金，黎女具狀替阮女求情。橋頭地方法院綜合考量，判斷阮女已知錯悔悟，日後應當能知所警惕，依誹謗罪判處阮女拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑3年，並命阮女在緩刑期間按月支付餘款賠償金8萬元，全案仍可上訴。

越南籍阮女在公司內散布表弟與同公司女同事有不正常男女關係，挨告誹謗，遭橋頭地方法...
越南籍阮女在公司內散布表弟與同公司女同事有不正常男女關係，挨告誹謗，遭橋頭地方法院判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑3年，並命她在緩刑期間支付賠償金。示意圖／Ingimage
分享

相關新聞

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22

越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05

想死拉老母、2子陪葬 法官：憂鬱婦「情堪憫恕」獲緩刑

2019-08-15 10:31

把法官助理當家僕 「優良法官」面臨懲處

2019-08-15 00:58

看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24

仰德大道4死車禍 法庭搬進肇事車輛差速器當庭勘驗

2019-08-14 19:14

庭長把法助當家僕 法界：特別權力關係是問題根源

2019-08-14 18:56

新北市議員陳科名涉貪 開庭辯收錢非收賄

2019-08-14 18:25

貨車載冷氣零件上國道 沿途掉落砸損2車吃罰單

2019-08-14 16:21

員工疑洩竊電查緝情資 台電：涉案員工已遭停職

2019-08-14 15:43

七旬翁戳瞎婦眼 涉重傷害以2萬元交保

2019-08-14 15:38

旗山蕉收購價惹風波 批發商涉率眾痛毆同行遭起訴

2019-08-14 15:28

糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明

2019-08-14 15:05

騎士摔車重傷身體有輪胎痕家屬質疑肇逃？警方初判自摔

2019-08-14 15:04

地院：同性伴侶註記 視為結婚登記

2019-08-14 14:13

9旬翁被鄰居婦人當搖錢樹 3個月內遭狠詐154萬

2019-08-14 13:55

大體美容師與賣金紙女畸戀 她被騙得團團轉破財百萬

2019-08-14 13:55

貨車司機佯稱大企業老闆之子 女家教被騙354萬

2019-08-14 11:16

臉書瘋傳20億彩金得主送賓士 警：詐騙訊息

2019-08-14 10:45

小心詐騙！20億威力彩頭獎中獎人未委託辦活動送賓士

2019-08-14 10:29

同婚立法過渡期 法院：同性伴侶註記視為「結婚登記」

2019-08-14 10:19

無違規肇事卻遭起訴 真的是「死者為大」？

2019-08-14 09:26

好心以參酒鹿茸酒待客 女主人遭色劫獲賠75萬

2019-08-14 07:25

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

竹北透天厝凌晨火警 撲滅後發現兩名罹難者

2019-08-15 04:18

影／有蟲蟲在爬...連鎖壽司店品管出包 生魚片驚見白蟲

2019-08-14 22:07

騙漢光留守竟出國睡同袍妻？少校遭妻求償逆轉無罪

2019-08-14 20:25

查毒品案件遭拒捕 苗警追車開2槍擊破輪胎逮1人

2019-08-14 17:12

他曾涉持假刑事警察證 苗警今天查毒開2槍逃逸

2019-08-14 19:03

警方開出18萬元罰單並扣車 拒測酒駕男願配合已來不及

2019-08-14 14:20

影／大園永儲公司廠區工安意外 司機遭千公斤木貨櫃壓死

2019-08-14 15:02

二航廈爆收回扣處長認了有拿錢 陽台還被搜出70萬現金

2019-08-14 21:20

媽賺6萬扛全家開銷 父年薪百萬0分擔還嗆：給我認份點

2019-08-14 22:08

獨／詐團主謀摩鐵開趴吸笑氣 炫網遊課金可買保時捷

2019-08-14 13:22

看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24

糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明

2019-08-14 15:05

比特犬咬死「浪浪」被沒入 住在寵物銀行等待新主人

2019-08-14 16:45

五人訂四人房拒加床 奧客嗆「我孩子很小才大二」

2019-08-15 10:53

買威力彩槓龜 1家3口全中「這獎」超哀怨

2019-08-14 21:04

惡整老婆！網友超有才 這樣「畫」出超逼真珍奶

2019-08-14 15:50

一家人尖石開心踏青 兒子山坡跌倒昏迷求救

2019-08-15 09:03

仁德虎山農場淪大麻田 台南警方查獲20株罕見3公尺高

2019-08-14 15:26

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

七月不要太鐵齒...夫妻外宿旅館 怪事不斷連換3房

2019-08-14 21:21

台東大鳥海邊9人遭大浪打落海 1名國中生仍未尋獲

2019-08-14 17:51

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

失聯多年「朋友」突聯絡：想借60萬結婚 他爆氣…網神回一條路

2019-08-14 20:39

台南虐童致死 1人判18年 2人判無期

2019-08-15 11:24

燕巢鐵皮工廠起火 黑煙摻雜黃煙 1工人灼傷送醫

2019-08-14 14:38

獨／出殯不愛傳統陣頭 千萬超跑車隊炫又氣派

2019-08-14 14:40

員工疑洩竊電查緝情資 台電：涉案員工已遭停職

2019-08-14 15:43

姊夫玷辱15歲小姨子鑄大錯 犯後1小時主動自首賠35萬

2019-08-15 07:55

二航廈收回扣案 法院裁定工程處長林文楨收押禁見

2019-08-14 17:06

「巧克力」包裝精美 他吃一口：差點升天

2019-08-14 19:59

比特犬當街咬死「浪浪」 檢方認定飼主非故意不起訴

2019-08-14 14:42

台電內鬼收賄 掩護竊電上億元

2019-08-15 00:50

桃機擴建弊案 回扣「很敢拿」 工程處長聲押

2019-08-14 14:02

台糖農場「被偷種」 驚見20株大麻

2019-08-15 00:39

把法官助理當家僕 「優良法官」面臨懲處

2019-08-15 00:58

補習街驚見「捐卵廣告」 女大生揪團賺營養金

2019-08-14 14:03

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

桃機二航廈擴建回扣逾千萬 2人收押禁見

2019-08-15 01:01

女騎士騎車上班車禍 3萬多元貸款不翼而飛

2019-08-14 18:28

台南賭場恩怨釀火併致1死 法醫解剖釐清死因

2019-08-14 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top