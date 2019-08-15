越南女亂傳八卦「男女關係不正常」 法院判誹謗

2019-08-15 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



阮姓越南籍女子在高雄市一家膠布廠工作，卻無故在公司內嚼舌根，直說「他跟她有不正常男女關係」，其中1名當事人還是阮女的親表弟，耳語迅速在公司內傳開，甚至連公司主管都有所聞，害得身陷流言風波的黎姓已婚女員工痛苦不堪，憤怒提告阮女誹謗。橋頭地方法院依誹謗罪判處阮女拘役50日，得易科罰金，又念在她獲女同事原諒，宣告緩刑3年。

阮女與親表弟同樣在膠布廠工作，去年6月初曾回越南家鄉探親，直到月底才返台，沒想到返台後竟開始陸續跟同事們說，表弟跟公司一名已婚黎姓女同事有不正常男女關係，阮女表弟還趁她回越南時，帶黎女回家睡覺，黎女還嫌棄「家很髒、蟑螂很多」；耳語很快就在公司傳開。

黎女自認名譽遭不實言論中傷，決定告阮女。黎女偵訊時指證歷歷，然而，阮女矢口否認曾犯誹謗，辯稱從來沒說過表弟跟黎女有不正常男女關係，「不知道發生什麼事」。

橋頭地方法院傳喚公司員工出庭作證，均能詳細描述公司傳聞，且該公司人資還公告「禁止散布不實言論」，法官認定阮女確實有散播該些言論，且消息已廣為公司員工、管理階層所知，讓公司內不特定人懷疑黎女私生活不道德，嚴重損害她人格聲譽，認定阮女犯誹謗罪證明確。

法官指出，阮女不與同事和平相處，反而向不特定同事散布有關黎女的不實言論，害黎女精神痛苦不堪；且阮女到案還頻頻否認犯行，未見有悔意，相當不應該。