高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



民進黨前立委高志鵬在國有財產局市場承租價購案中為特定業者關說並收受50萬元，被依貪汙治罪判刑4年6月、褫奪公權4年定讞。事後，他聲請釋憲，大法官決議不受理；他也向台中高分院聲請再審、停止執行刑罰被駁回，不服提抗告，最高法院駁回抗告確定。

高志鵬抗告主張，證人、同案被告姚昇志的證述不利於他，欠缺補強證據外，又稱姚昇志意欲承租國有非公用市場用地而與國有財產局接洽之初，是立委李鎮楠辦公室主仼，時任國產局副局長蘇維成也誤認他是李鎮楠辦公室主仼；姚志昇未及時交付200萬元，且在高志鵬交付50萬元時，告知是南投「阿德」（即羅朝永）所捐的政治獻金，而「阿德」既非東豐閣公司負責人，則他能否獲悉該項捐款與東豐閣公司承租及價購國有非公用市場用地有關，原裁定未與卷內證據綜合說明，理由不備。

最高法院認為，原確定判決已經依卷內證據資料詳予指駁和說明，高志鵬執卷內證據資料聲請再審，但他所持的證據，原確定判決已予以取捨，並敘明理由，或屬於不影響判決結果的枝節事項，不足以動搖原確定判決所確認的事實，均與再審要件不合。

2006年間，東豐閣公司向國有財產局申請續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，公司合夥人陳朝雄等人請高志鵬國會助理姚昇志託高向國產局遊說。

高志鵬於隔年1月、3月邀時任國產局副局長蘇維成、局長郭武博到他的立院辦公室溝通，國產局函示中區辦事處同意東豐閣免拆除地上物的承租申請，中區辦事處遂改變原先見解，4月30日准予出租，高拿到「政治捐獻」50萬元。