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越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣麥寮鄉三盛村一名34歲杜姓越南籍勞工與37歲已離婚的越籍女友，因女友鬧分手加上債務關係，今年6月23日凌晨，約女友談判，女友即開車載著11歲兒子前往，兩人在車上發生爭吵，杜男即持水果刀，當著女友兒子面前殺死女友並棄屍一處水門，案經雲林地檢署檢察官沈志郁偵查，今天依殺人及遺棄罪起訴。

檢方說，杜男和已離婚的女友交往一年多，今年六月約女友在雲林縣麥寮鄉三盛村工業路某處見面，女友駕駛自小客車搭載其11歲的兒子一起前往，杜與女友在車內發生爭吵，竟持水果刀朝甲女之右胸、左胸、頸部、右後肩及右大腿等處猛刺，造成甲女身中14處銳器創傷、右肺損傷出血、右側氣血胸而死亡。

11歲的兒子趁機逃跑，杜發現女友死亡，將女友拖至汽車後座，並開車將屍體載至雲林縣麥寮鄉豐安路北側往東道路與施厝寮大排附近七號水門處，將己死亡的女友拋入水門前的排水溝後逃逸，死者兒子逃跑後趕緊向警方報案，警方隨即逮捕杜男。

主任檢察官黃怡華說，杜男殺人手段及犯罪情節兇殘，又當著被害人年僅11歲之幼子面前殺害其男親，造成幼子心理莫大陰影，且剝奪被害人之子享天倫母愛，實令人髮指，顯已泯滅人性，被告犯罪後企圖棄屍滅證，且始終未能坦認犯行，飾詞圖卸，未見悔悟，態度不佳，檢察官今天依殺人罪及屍體罪起訴並建請法院從重量刑。

外籍勞工害女友棄屍。記者蔡維斌／翻攝
外籍勞工害女友棄屍。記者蔡維斌／翻攝
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