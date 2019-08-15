遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子和越南籍梁姓妻子感情不睦，一言不合就朝她痛毆，把妻子打的鼻青臉腫，甚至侮辱說「你是花錢買來的外籍新娘」，兒子也證稱，當場看過爸爸朝媽媽一拳揮下去，母子兩只能躲在樓上一起哭，法院認為，陳男趁梁離家時還向其他女子戲謔求婚，絲毫無疼惜老婆之情，判准離婚。

梁女主張，2001年和陳結婚育有1名兒子，但先生經常侮辱她是金錢買來的越南新娘，還要求得聽命於他指定的生活方式，否則就會遭痛毆一頓，過去因沒有身分證，就常遭先生亂指摘罪名毆打，和朋友出遊他也不滿，回到家衣服就被丟在地上，甚至恐嚇要殺掉她。

梁還說，後來不堪虐待帶著兒子到外面住，但陳卻常在她工作場所外站崗，不斷盯著工廠出去的女子並騷擾她同事，造成自己受到極大心理壓力，只好向法院請求離婚。

陳坦承確實有對梁女家暴，因為自己情緒管理不好，但並未侮辱妻子，他雖懷疑對方外遇，但沒有特別指述其行為，對於梁提出驗傷證明等，表示是自己為了錢失控用手毆打她，但事後有道歉但老婆仍拒絕過夫妻生活，為了家庭和樂想給子女健康家庭，如果離婚孩子就沒有父母。

法院查，陳男自稱因妻子向他借70萬元未還財失控揍她，也錄到他痛罵三字經，並恐嚇「我一定把你殺掉」等語，兒子也證稱，爸媽同居期間常為了錢吵架，父親還以語言暴力罵母親是越南人，還聽過他說「媽媽是買來的」等語，之前母親因為沒經濟能力只能隱忍，後來就和媽媽搬出去住。

兒子還說，曾看過媽媽站在前面，爸爸就一拳揮下去，每次都用拳頭、腳踹，甚至拿過刀子威脅；社工訪查紀錄指出，梁女稱某次從越南回來無故遭先生毆打，就上樓和兒子一起哭，婚姻期間至少有3次家暴。

法院認為，陳多次施暴、辱罵，還稱對方是用錢買來的外配，甚至要脅社工若不安排通譯，讓他和岳母通話就要殺害妻子，對老婆毫無疼惜憐憫之心，梁離家期間，陳還和她朋友示愛、求婚，可見他不但沒有積極挽回妻子，反而向其他女子戲謔求婚，顯然夫妻情感已蕩然無存，判准離婚。

桃園陳姓男子和越南籍梁姓妻子感情不睦，一言不合就朝她痛毆，把妻子打的鼻青臉腫，甚至侮辱說「你是花錢買來的外籍新娘」，兒子也證稱，當場看過爸爸朝媽媽一拳揮下去，母子兩只能躲在樓上一起哭，法院認為，陳男趁梁離家時還向其他女子戲謔求婚，絲毫無疼惜老婆之情，判准離婚。

梁女主張，2001年和陳結婚育有1名兒子，但先生經常侮辱她是金錢買來的越南新娘，還要求得聽命於他指定的生活方式，否則就會遭痛毆一頓，過去因沒有身分證，就常遭先生亂指摘罪名毆打，和朋友出遊他也不滿，回到家衣服就被丟在地上，甚至恐嚇要殺掉她。

梁還說，後來不堪虐待帶著兒子到外面住，但陳卻常在她工作場所外站崗，不斷盯著工廠出去的女子並騷擾她同事，造成自己受到極大心理壓力，只好向法院請求離婚。

陳坦承確實有對梁女家暴，因為自己情緒管理不好，但並未侮辱妻子，他雖懷疑對方外遇，但沒有特別指述其行為，對於梁提出驗傷證明等，表示是自己為了錢失控用手毆打她，但事後有道歉但老婆仍拒絕過夫妻生活，為了家庭和樂想給子女健康家庭，如果離婚孩子就沒有父母。

法院查，陳男自稱因妻子向他借70萬元未還財失控揍她，也錄到他痛罵三字經，並恐嚇「我一定把你殺掉」等語，兒子也證稱，爸媽同居期間常為了錢吵架，父親還以語言暴力罵母親是越南人，還聽過他說「媽媽是買來的」等語，之前母親因為沒經濟能力只能隱忍，後來就和媽媽搬出去住。

兒子還說，曾看過媽媽站在前面，爸爸就一拳揮下去，每次都用拳頭、腳踹，甚至拿過刀子威脅；社工訪查紀錄指出，梁女稱某次從越南回來無故遭先生毆打，上樓和兒子一起哭，婚姻期間至少有3次家暴。