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遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

遊戲橘子數位科技股份有限公司所推出「天堂國際伺服器」線上遊戲玩家，李男等5名玩家與黃女為不同盟的對手，因遊戲戰鬥而產生齟齬，5男辱罵黃女「黑暗妖姬」角色「臭鮑姬」、「停經姬」、「更年期快到了嗎？」、「臭38」，經黃女提告，5男否認，法官不採信，今天依犯案情節輕重，依妨害名譽罪分別將5男判處拘役70日至30日不等。

判決書指出，李男（29歲）、蔡男（28歲）、郭男（33歲）、黃男（33歲）、「阿軒」（32歲），以及黃女均為遊戲橘子數位科技股份有限公司（下稱遊戲橘子公司）所推出「天堂國際伺服器」線上遊戲玩家。

李男使用遊戲暱稱為「不分偏一」、蔡男使用遊戲暱稱為「咩休幹謀」、郭男使用之遊戲暱稱為「Super van」、黃男使用之遊戲暱稱為「躺下來甜覽趴」、「阿軒」使用之遊戲暱稱為「恕我攔轎」；黃女使用之遊戲暱稱「黑暗妖姬」。

李男等5人與黃女庚為不同盟之對手，因遊戲戰鬥而有齟齬，即於3月24日至5月8日，在該遊戲不特定人或多數人得共見共聞之遊戲伺服器中公共頻道或一般頻道上，先後張貼辱罵黃女的留言。

李男等人辱罵「黑暗妖姬」的遊戲角色：「更年期到了嗎？」、「插姬團隊」、「只想插姬」、「老女人」、「臭38」、「臭黑鮑」、「臭鮑姬」、「停經姬」、「臭姬」等語，供不特定或特定多數網友上網瀏覽而散布於眾，致生損害於黃女之社會評價與人格尊嚴。

經黃女在台中市北區居所上網玩遊戲時察覺，始蒐證後向台中地檢署檢察官告訴偵辦，李男等人否認犯案，但檢察官不採信予以起訴。

法官審酌，李等5人已成年並有一定社會經歷，明知於網路世界仍應彼此相互尊重，不應自恃網路之匿名性即恣意以言論攻擊貶低他人，亦不可動輒出言辱罵，但他不思此為，竟利用網路世界簡便性及無遠弗屆之特性，在遊戲聊天平台以粗鄙文字辱罵告訴人，對黃女內心所造成之不堪，當不言可喻，犯後猶否認犯行，遂判處拘役。

李男等5名網路遊戲玩家與黃女為不同盟的對手，因遊戲戰鬥而產生齟齬，5男辱罵黃女「...
李男等5名網路遊戲玩家與黃女為不同盟的對手，因遊戲戰鬥而產生齟齬，5男辱罵黃女「黑暗妖姬」角色。法官依妨害名譽罪分別將5男判處拘役70日至30日不等。 圖／本報資料照
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