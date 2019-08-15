想死拉老母、2子陪葬 法官：憂鬱婦「情堪憫恕」獲緩刑

2019-08-15 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



杜姓女室內設計師因心情不好、想尋短，又擔心老母親和當時僅12歲、4歲的孩子沒人照顧，趁他們睡著時，哄騙「吃保健食品」，讓3人吃下安眠藥，再企圖燒炭讓一家人歸西。杜母清晨甦醒，發覺不對勁而求救，鄰居報警，4人撿回性命。

台北地院依殺直系血親尊親屬未遂罪，判杜婦3年10月徒刑。案經上訴，高等法院認為杜婦有憂鬱情況，依刑法59、61條減刑，判1年6月，緩刑4年。緩刑期間付保護管束，杜婦不得對孩子有侵害行為。

杜姓婦人表示，從2005年起就背負數千萬的債務，經濟壓力很大，工作又不順，長年有失眠的煩惱。2013年7月29日凌晨她殺害家人的計畫失敗，才發現自己罹患憂鬱症，只是自己沒有病識感。

北院函請國防醫學院三軍總醫院行精神鑑定，杜婦表示案發當時已經歷2個月以上的憂鬱情緒與負面思考，她沒告訴任何親人，也沒接受正規治療。她說，猶豫近2個小時，因求念頭很重，才決定拉母親和孩子一起走，事發後她很自責。

杜婦雖自述有嚴重憂鬱情緒，但卻可以和家人一起出遊、和丈夫同看電影，而後隨即做出這種事，不是臨床常見的狀況。北院認為杜婦服用的安眠藥由短效藥物改為後線強效藥物，若她確實長期勉強配合日常家庭活動，不讓家人發現異狀，也是有可能突發強烈的情緒宣洩。

北院認為杜婦沒能處理好精神疾患病徵，只用藥物控制失眠，憂鬱症發作後替代母親和兩個孩子決定生命，輕判她3年10月徒刑。

高院則認為，杜婦的重度憂鬱症其實可以控制，但她當時辨識行為能力顯著降低，加上死意甚堅，達「情堪憫恕」的程度，在替她減刑後，諭知緩刑。

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