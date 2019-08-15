颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



一輛貨櫃車在颱風來襲時駛入積水的地下道受損，業者向基隆市政府請求國家賠償。市府指已盡警示及阻止義務，貨櫃車駕駛執意衝過封鎖線才出事。基隆地院簡易庭判免賠，業者不服上訴。合議庭認為市府僅在爭地下道北端停放公務車，管理有欠缺，判賠14萬多元。全案確定，不得上訴。

東亞運輸倉儲公司請求國賠案，基隆地院簡易庭今年2月間審理後駁回。業者上訴指出，楊姓員工2015年9月28日杜鵑颱風來襲期間，駕駛貨櫃車行經七堵區堵南1-1地下道時，市府未封閉地下道，也未設置警告標誌或路障等攔阻設施，導致貨櫃車駛入積水的地下道受損，請求國家賠償修車費9萬2098元、拖吊費5000元、賠償貨物託運人5萬元，合計14萬7098元。

市府抗辯，堵南1-1地下道排水功能不足以應付瞬間豪大雨，早於2014年6月在地下道兩端設置全自動預警LED字幕機。強烈颱風杜鵑來襲時降下豪大雨，造成地下道積水，但字幕機正常運作，並顯示淹水請勿進入字樣。市府人員有赴現場拉起封鎖線管制，警員也到場警戒，設置或管理無缺失。

市府指出，楊男駕駛曳引車行經地下道當時，字幕機已警告淹水請勿進入，現場也拉起封鎖線，同時有人員管制，但楊仍執意衝過封鎖線繼續行駛，才導致曳引車受困地下道，不應適用國家賠償法。

地院合議庭指出，時任工務處養護工程科許姓技工在一審證稱，公務車停在地下道北側，順向車可以直接攔車，對向則有公務車安裝的紅藍警示燈提醒用路人注意。當時他見貨櫃車來，馬上按喇叭及閃燈，貨櫃車先停在沒積水的斜坡，過5 分鐘忽然衝下來，車子就熄火。