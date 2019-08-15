姊夫玷辱15歲小姨子鑄大錯 犯後1小時主動自首賠35萬

2019-08-15 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



姊夫「阿財」3月間趁15歲小姨子「小蘋」熟睡時，以手指性侵害被害人得逞，自知鑄下大錯，犯後1小時帶著被害人到警派出所自首，事後以35萬元與小姨子及丈母娘達成和解，台中地院予以減刑，依乘機性交罪將他判刑1年10月，緩刑5年，並罰他接受3場法治教育。

法官查出，「阿財」（化名）犯案時間是今年3月18日下午4時，於當日下午5時與「小蘋」（化名）至警派出所，主動向警員坦承對被害人乘機性交犯行，經警確認報案內容，並採隔離詢問。

足認在有偵查權限之警員接獲報案前，警員既不知犯罪人為何人， 也不知本案乘機性交之犯罪，屬未發覺之犯罪，而「阿財」對警員主動坦承他犯案，與自首要件符合，依法減輕其刑。

合議庭審酌，「阿財」犯後自始坦承犯行，具有悔意，且於本案發生後，與被害人及其母親達成調解，賠償被害人及其母親35萬元，經此偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕，而無再犯之虞，宣告緩刑5年，以啟自新。

判決書指出，「阿財」是少女「小蘋」姊夫，屬2親等的旁系姻親， 同住在台中市住處，3月18日下午，在居所房間內，趁「小蘋」熟睡不知抗拒之際，撥開被害人所穿著運動短褲及內褲後，性侵被害人得逞，被害人疼痛後驚醒，他即偕同「小蘋」至派出所自首。