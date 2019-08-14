警分局勘查易肇事致死路段 鬼月路口祭亡靈

2019-08-14 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



農曆七月鬼月到來，台北市大安警分局員警，特地前往大安區基隆路2段、敦化南路2段口等10處曾發生車禍肇事以致民眾身故地點，除再度檢視執法勤務及交通工程改善情形外，並因應民間中元普度習俗，現場準備祭品燃香祭拜亡靈，祈求保佑民眾行車平安，以「交通安全、守護生命」為交通宣導主軸。

根據統計，大安區曾發生車禍肇事致身故的地點計有基隆路2段、敦化南路2段口、敦化南路2段、信義路4段口、信義路2段、杭州南路2段口、和平東路3段60號前、建國南路1段161巷口、市民大道4段124號前、富陽街152巷2號前、臥龍街131巷13弄口、羅斯福路2段、和平東路1段口及國父紀念館站1號出口前等10處。

主要肇事原因有闖紅燈、未依號誌指示行駛及行人違規等交通違規行為；大安警分局會同市府相關局處，到這些路段共同實施會勘，並且主動提出交通設施改善建議，目前已完成部分標誌、標線及號誌等交通工程，並持續與相關局處橫向聯繫，期盼儘速完成交通改善工程，有效防制交通事故。

同時大安警分局在易肇事路段規畫交通違規取締勤務，針對機車超速、違反號誌行駛、行人違規及車輛不禮讓行人等重大違規行為，加強攔檢執法，經統計這些項目執法件數，較去年同期各增加25%以上執法績效。