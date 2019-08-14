看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局為降低交通事故，加強速度管理，預計將在沙鹿區向上路6段的長下坡路段，全長約1.7公里，以及台61線西濱快速道路大約151公里處到157公里處，全長約6公里，兩處地點設「區間平均速率執法設備」，預計今年10月進行測試，明年開始執法，呼籲用路人行經該路段時，保持路段速限規定，以免受罰。

台中市警局交大執法組表示，「區間平均速率執法設備」顧名思義，就是偵測車輛通過某一區間的平均行駛車速，再逐一舉發違規超速的車輛，區間平均速率執法有別於傳統測速照相桿藉由雷達或雷射偵測車輛的瞬間車速，可以改善駕駛人在接近測速照相桿之前才減速，一旦通過後即加速駛離的現象，大幅提升了「速度控制的有效距離」。

交大執法組表示，區間測速除可促使駕駛人落實使用低速檔、有效降低超速違規，更可以降低因為搶快所衍生的其他交通違規行為，例如闖紅燈、違規超車、逆向行駛，甚至是逼車、亂鳴喇叭等。

交大執法組指出，在沙鹿區向上路6段，市警局同時配合交通局所規畫「內側2車道禁行20噸以上大貨車」措施，在這次的建置案增加3處的「AI人工智慧車輛偵測全景攝影機」，能夠一併自動辨識並拍攝違規行駛在內側車道或超速的大貨車，以有效防制大型車於長下坡路段造成的傷害。