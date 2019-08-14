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看緊荷包！台中市警局將在這兩個路段實施「區間測速」

2019-08-14 20:24聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局為降低交通事故，加強速度管理，預計將在沙鹿區向上路6段的長下坡路段，全長約1.7公里，以及台61線西濱快速道路大約151公里處到157公里處，全長約6公里，兩處地點設「區間平均速率執法設備」，預計今年10月進行測試，明年開始執法，呼籲用路人行經該路段時，保持路段速限規定，以免受罰。

台中市警局交大執法組表示，「區間平均速率執法設備」顧名思義，就是偵測車輛通過某一區間的平均行駛車速，再逐一舉發違規超速的車輛，區間平均速率執法有別於傳統測速照相桿藉由雷達或雷射偵測車輛的瞬間車速，可以改善駕駛人在接近測速照相桿之前才減速，一旦通過後即加速駛離的現象，大幅提升了「速度控制的有效距離」。

交大執法組表示，區間測速除可促使駕駛人落實使用低速檔、有效降低超速違規，更可以降低因為搶快所衍生的其他交通違規行為，例如闖紅燈、違規超車、逆向行駛，甚至是逼車、亂鳴喇叭等。

交大執法組指出，在沙鹿區向上路6段，市警局同時配合交通局所規畫「內側2車道禁行20噸以上大貨車」措施，在這次的建置案增加3處的「AI人工智慧車輛偵測全景攝影機」，能夠一併自動辨識並拍攝違規行駛在內側車道或超速的大貨車，以有效防制大型車於長下坡路段造成的傷害。

交大執法組表示，市警局藉由科技設備執行交通違規執法由來已久，除了常見的超速、闖紅燈照相設備，還有2018年建置在西屯區台灣大道大遠百前的違規停車自動偵測設備，而為整合各項科技執法設備，同時首創「交通執法科技中心」，預計在今年12月完成，將交通違規執法及交通事故案件之資料做交叉分析比對，依據肇事因素找出易肇事地點及時段，再透過科執法設備或規畫勤務加強執法，擬定最有效的執法策略，提高勤務效能。

台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩...
台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩處地點的區間測速照相設備，明年正式開罰。圖／台中市警局提供
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台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩...
台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩處地點的區間測速照相設備，明年正式開罰。圖／台中市警局提供
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台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩處地點的區間測速照相設備，明年正式開罰。圖／台中市警局提供
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台中市警局交大預計在今年10月，測試位於沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路兩處地點的區間測速照相設備，明年正式開罰。圖／台中市警局提供
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交大測速交通違規

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