仰德大道4死車禍 法庭搬進肇事車輛差速器當庭勘驗

2019-08-14 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市陽明山仰德大道，2017年7月19日發生4死8傷連環車禍，今日士林地方法院開庭，法官勘驗肇事混凝土泵浦車的差速器和中央傳動軸，死者家屬在法庭上哽咽說「想到本案就想哭」，希望盡快審結。

法官為了釐清爭點，函請拆除肇事車輛的差速器總成。今日3名法警合力搬動笨重的整顆差速器和中央傳動軸，法官、辯護人蹲在法庭中央勘驗2物件，研究螺帽、墊片等零件，還確定「卡有鐵塊」。

法官勘驗後指出，差速器前端有驅動齒輪齒槽和固定螺牙，固定螺牙尚有4個兩兩相通的孔洞，其中2個孔洞「殘留鐵狀物」。

辯護人主張，肇事車輛的差速器減速驅動齒輪，卡著一塊小鐵塊，被告盧志宏維修車輛時，整顆差速器是新品，有插入插銷，不能排除因外力過大，直接脫落。

今日法庭還勘驗鑑定人黃道益在地檢署作證的實驗影片，簡短的影片顯示，用板手轉動插著插銷的螺帽，插銷有部分斷裂。辯護人主張，影片用途不明，且無法完全還原案發狀況。

死者翁竟期的母親沈滿當庭哽咽，兒子一生努力全部歸零，想到本案就想哭，先生都要吃藥過日子，希望全案儘速審結。其餘死傷者家屬也說，案件拖了2年，希望庭上考慮我們的立場，盡早審結。

法官當庭回應，首度遇到一件案子造成如此嚴重傷亡，但與本案相關的、必要的證人還是會斟酌傳喚，用以釐清案情。法官諭知，全案9月15日早上9點35分開庭審理，將傳喚黃道易、陳心怡、張瑞泉等人作證。