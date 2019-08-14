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庭長把法助當家僕 法界：特別權力關係是問題根源

2019-08-14 18:56聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

新竹地院民事執行處庭長吳振富涉濫權，將法官助理當私人秘書使喚，不但要求女助理幫女兒選家教、拗她看屋、替家人訂旅行機票、出吳在外兼課的考題，遭移送法官評鑑委員會。法界人士指出，法官助理是長期人力需求，採1年1聘方式且法官有續聘「建議權」，擔憂不續聘的心態會讓彼此之間產生特別權力關係，這是許多問題根源。

吳振富曾任板橋（改制前）、苗栗地院法官，後來在竹院擔任庭長，吳妻則是由律師轉任法官，同樣在竹院任職。新竹地院認為吳違反法官法、法官倫理規範相關規定，8月13日將他送司法院法官評鑑委員會請求個案評鑑。

依據《法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法》第24條規定，法官助理協助法官處理訴訟、非訟、強制執行事件，工作內容包括協助法官辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、訴訟案件資料之蒐集；協助法官整理兩造之主張、證據，分析爭點及彙整歷審判決；協助法官校對判決書及清點、核閱、確認歸檔案件決；協助法官辦理非訟、強制執行事件程序及實體之審查；協助製作分配表、債權憑證；協助製作、傳輸、提示電子卷證；其他交辦事項。

法界人士表示，所謂「其他交辦事項」當然不是處理法官私事，而是寫完整判決、帶參訪等公務。法官助理不具公務員身分，適用《勞基法》，由各法院遴選聘用，採1年1聘，遴選一次可連聘4年，必要時可再連聘4年。至於是否續聘，法官有「建議權」，讓法助即使受委屈也不敢言。

台北高等行政法院前法官陳鴻斌，2012年趁法官助理續聘甄審會議前1天，約女助理出遊，性騷擾長達2年，遭職務法庭判決免除法官職務、轉任法官以外職務懲處。

法界人士認為，法官助理對法院來說是一種長期公務人力需求，本應以正職公務員身分招考、聘用並予公務員身分保障，但是司法院及各級法院或許是為應付總員額問題，長期以1年1聘方式規避應有保障，侵害考試院所掌管考試、任用公務員的憲法權限，更甚者，因為1年1聘使得法官助理朝不保夕，每年都有不被續聘風險，因此產生的權力關係是許多問題根源。

新竹地院民事執行處庭長吳振富（中）涉濫權，將法官助理當私人秘書使喚，不但要求女助...
新竹地院民事執行處庭長吳振富（中）涉濫權，將法官助理當私人秘書使喚，不但要求女助理幫女兒選家教、拗她看屋、替家人訂旅行機票、出吳在外兼課的考題，遭移送法官評鑑委員會。圖／報系資料照片
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公務員新竹司法院

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