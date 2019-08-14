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現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

新北市議員陳科名涉貪 開庭辯收錢非收賄

2019-08-14 18:25聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。新北地方法院今天開準備庭，陳否認犯案，辯稱自己只是為民服務，建商是因為彼此政治理念接近才幫忙支付服務處開銷，還說「每個人有需要都可以來找我」。

陳科名在新北市升格前就曾擔任過台北縣議員，升格後也連任3屆新北市議員，且擔任過第三審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項，但今年3月爆發收賄關說疑雲後，至今仍因有逃亡和串證之虞被羈押禁見。

準備庭上，陳表示羈押期間精神不穩定，需要靠藥物控制情況，律師也遞狀聲請停止羈押，法官向他確認精神狀況可接受訊問後才繼續進行程序。

法庭上，陳的律師指起訴書內容含糊籠統不明確，未清楚交代時間人物，讓被告無法行使防禦權，並以檢方舉證不足主張不適合訊問，但法官表示如果無法整理爭執與不爭執事項，準備庭如同空轉，徒耗司法資源；法官問律師「空轉對在押的當事人有好處嗎」，律師才未繼續爭執。

法官訊問時，陳科名承認議員身分並擔任過審查委員會召集人，但不清楚委員會職責。此外，陳承認有以老婆名字和匿名方式投資土方公司，也認有建商會定期匯款給他，但他否認有替廠商關說施壓，指對方是因為彼此政治理念接近，所以匯錢支付服務處開銷，對於收回扣、恫嚇官員刪預算等其他指控則多以「忘記了」、「不清楚」回答；整個準備庭約莫2小時結束，全案將擇期再審。

新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。...
新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。新北地方法院今天開準備庭，陳否認犯案，辯稱自己只是為民服務，建商是因為彼此政治理念接近才幫忙支付服務處開銷。圖／本報資料照片
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新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。...
新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。新北地方法院今天開準備庭，陳否認犯案，辯稱自己只是為民服務，建商是因為彼此政治理念接近才幫忙支付服務處開銷。本報資料照片
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陳科名回扣

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