新北市議員陳科名涉貪 開庭辯收錢非收賄

2019-08-14 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市議員陳科名被控收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照核發速度。新北地方法院今天開準備庭，陳否認犯案，辯稱自己只是為民服務，建商是因為彼此政治理念接近才幫忙支付服務處開銷，還說「每個人有需要都可以來找我」。

陳科名在新北市升格前就曾擔任過台北縣議員，升格後也連任3屆新北市議員，且擔任過第三審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項，但今年3月爆發收賄關說疑雲後，至今仍因有逃亡和串證之虞被羈押禁見。

準備庭上，陳表示羈押期間精神不穩定，需要靠藥物控制情況，律師也遞狀聲請停止羈押，法官向他確認精神狀況可接受訊問後才繼續進行程序。

法庭上，陳的律師指起訴書內容含糊籠統不明確，未清楚交代時間人物，讓被告無法行使防禦權，並以檢方舉證不足主張不適合訊問，但法官表示如果無法整理爭執與不爭執事項，準備庭如同空轉，徒耗司法資源；法官問律師「空轉對在押的當事人有好處嗎」，律師才未繼續爭執。