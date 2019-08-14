大陸休漁期結 馬祖海巡緝獲越界拖網鐵殼船

2019-08-14 18:18 中央社 馬祖14日電



利馬奇颱風過後，海象恢復平穩，加上大陸伏季休漁期8月16日結束前，對岸漁船開始蠢蠢欲動，馬祖海巡隊今天緝獲一艘無船名越界拖網鐵殼漁船，漁船及船長等3人押回扣留偵辦。

馬祖海巡隊上午11時在莒光海域執行勤務時，發現一目標航行進入莒光海域限制水域，廣播要求停船受檢，該船蛇行逃逸拒檢，海巡艇追緝並登船檢查，經查船上漁具為流刺網1張，漁獲約100公斤，要求全數海拋。

大陸5月1日起海洋伏季休漁期，持續至8月16日，在即將結束前，開始出動撈捕作業。拖網鐵殼漁船危害海域生態資源嚴重，尤以流刺網網具網目細小，大小魚通吃。