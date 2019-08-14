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影／桃機董事長王明德發布涉入弊案人員調離現職

2019-08-14 16:28聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場公司工程處長林文禎涉嫌向包商索取回扣，桃園機場公司董事長王明德14日親上火線說明，發布林文禎立即改調非主管職，2名承辦人也調整業務，配合司法調查。桃機公司同時啟動廉政平台，繼續推動第3航廈等多項工程，外界關心的第3航廈進度問題，目前不會受到影響。

桃機王明德董事長14日下午說明第2航廈擴建涉及弊案事件，王明德發布訊息指出，桃機工程處涉案人員，已將工程處林文楨處長調整為非主管職務，2位承辦同仁也調整業務，以配合司法調查。

據悉，檢調追查的桃機2航廈擴建工程弊案，於2015年12月18日動土開工，分為南、北2處工地，負責督導及承辦的桃機工程處處長林文禎（58歲）、工程師吳俊宗（45歲）及李姓工程師等人，於2017年至2018年2航廈擴建工程期間，涉嫌利用機會向得標廠商收受超過百萬元的回扣、或由廠商代付修車費用等。

檢調12日發動大規模搜索約談行動，檢察官訊問後，依涉嫌貪汙治罪條例向桃園地院聲押林文楨、吳俊宗2人，李姓工程師5萬元交保，王姓廠商等10人分別以2萬至30萬交保，另8人請回。

王明德說，初步了解涉案3人捲入私德問題，可能牽涉的工程包括路面、道面等項目，如有觸法情事，個人要負擔責任。目前桃園機場公司各項採購作業並沒有受到影響，第3航廈興建的進度也沒有受到影響。

他表示，本案正由司法機關偵辦中，機場公司將全力配合，提供檢調偵辦所需之相關工程資料及事證，絕不護短，同時責成政風及法務單位全面清查涉案人員工作業務辦理情形，協助調查。

機場公司現在推動的工程項目繁多，將以更謹慎的態度，立即啟動檢視所有進行中與規畫中工程標案內容，確保辦理這些標案皆依法行政，杜絕承辦人員與廠商有發生任何違法之不當情事。同時責成政風單位持續辦理同仁法紀宣導，要求所屬一切依法行事，確保同仁辦理招標採購均符合廉政規定，貫徹桃園國際機場公司遵守法令、拒絕貪腐之核心理念。

王明德強調，國營企業員工操守與形象不容打折，除要求同仁堅守廉潔自持外，在案件尚未宣判前，積極配合檢調偵查及做出相關自我檢視動作，也希望藉此讓各界了解，機場公司不容許同仁操守有任何汙點之決心。

王明德也表示，桃機的標案合約，桃機屬於甲方，與承包的乙方廠商簽約，但是乙方廠商會找丙方等其他合作廠商共同施工，相關工程的施工品質，桃機初步檢視都達到原始合約要求的品質標準。至於乙方與丙方廠商的合作關係是否有問題，桃機尊重司法調查，但未來會要求乙方廠商不得再與有疑慮的丙方廠商合作，避免造成困擾。

據了解，林文楨於2013年到桃機應徵工程處副處長一職，因留美外語能力強，2015年升任處長，負責督導、規劃第2航廈擴建案等工程。

桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調...
桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調離現職配合司法調查，同時啟動廉政平台，確保第3航廈等工程順利推動。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調...
桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調離現職配合司法調查，同時啟動廉政平台，確保第3航廈等工程順利推動。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調...
桃園機場公司董事長王明德（如圖）14日親上火線說明，立即將涉入弊案主管及承辦人調離現職配合司法調查，同時啟動廉政平台，確保第3航廈等工程順利推動。記者陳嘉寧／攝影
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桃機桃園機場回扣

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