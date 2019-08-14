貨車載冷氣零件上國道 沿途掉落砸損2車吃罰單

2019-08-14 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



24歲黃姓男子駕駛小貨車，車斗後方載運的冷氣零件，未妥善覆蓋及綑紮牢固，上高速公路五楊高架路段時，散落鋁片零件砸中2輛車，國道警第一大隊獲報，在桃園楊梅南下路段處理，將肇事惹禍黃男及小貨車，帶返隊部開罰單，並要求黃男綑綁牢固載運的貨物。

國道警第一大隊勤務指揮中心，10日下午4時52分接獲報案，國道1號五楊高架南向69.2公里楊梅路段有事故。線上巡邏車趕往處理，發現24歲黃姓男子，駕駛小貨車載運冷氣零件，從五股出發要到新竹，行經國道1號五楊高架南向69.2公里楊梅路段內側車道，因沒有將後車斗貨物嚴密覆蓋綑紮牢固，導致車上載運鋁片掉落，波及2輛車。

無辜被波及55歲劉姓駕駛表示，從汐止出發要到新竹，行駛在外側車道，前方內側的小貨車，突然掉下2塊鋁片，一塊掉落在內側，一塊直接飛到外側，根本閃避不及，就直接撞上。

另名35歲劉姓男子，則是壓到內側的鋁片，2人車輛均有受損，警方依規定受理事故，並依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定：「一、汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：二、所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭。對黃男開出罰單，並要求綑牢好貨物後才上路。

國道警呼籲，因為掉落物品，往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，駕駛人裝載貨物行駛高速公路，務必依照相關規定，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。

國道警察局將加強取締項目包括：

一、裝載貨物超過規定， 含長度、寬度、高度及重量。