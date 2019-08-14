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七旬翁戳瞎婦眼 涉重傷害以2萬元交保

2019-08-14 15:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名7旬簡姓老翁疑和一對陳姓夫妻有債務糾紛，昨下午雙方又爆發衝突，簡翁竟徒手戳傷陳姓婦人眼睛，警消獲報後立即協助送醫，今將簡翁依涉重傷害罪嫌依法送辦，台北地檢署複訊後，諭令以2萬元交保。

警消獲報，指北市中山區龍江路有名婦人眼睛受傷，立即派員到場並協助送醫。

據悉，簡翁因債務糾紛前往案發地討債，雙方爆發衝突後，簡翁竟徒手戳傷70餘歲的陳姓婦人眼睛，傷勢嚴重，恐有失明之虞。

警方將簡翁帶回偵訊後，今天依涉重傷害罪嫌送辦，經檢察官複訊後，諭令以2萬元交保。

傷害罪北市

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