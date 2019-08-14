旗山蕉收購價惹風波 批發商涉率眾痛毆同行遭起訴

2019-08-14 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



去年高雄蕉市低迷，旗山蕉產地價一度跌破每公斤5元，吳姓盤商開出每公斤10元價格收購，此舉卻疑似引爆同行不滿，六龜許姓盤商趁夜糾眾上門理論，並出手痛毆吳姓盤商。橋頭地檢署近日偵結，認定許姓批發商涉嫌恫嚇「拿大用小用（長短槍）開你」，並率眾傷害吳，依傷害罪嫌起訴許等6人。

據悉，旗山吳姓盤商去年受旗山、美濃農會委託，以高於行情價格收購產地青蕉，卻疑似惹怒同行。來自六龜的許姓盤商去年6月8日率眾找吳姓盤商理論，談不攏就大打出手，吳姓盤商與一名林姓員工身上掛彩。旗山警分局當時帶回許姓盤商等犯嫌到案說明，但犯嫌初步均否認與香蕉收購有關，全案移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署追查發現，在六龜地區從事香蕉收購的許姓批發商去年6月8日以「水果籃子未歸還」為由，先打電話恐嚇吳姓盤商「拿大用小用（長短槍）開你」，接著召集林姓、孫姓、曾姓、陳姓等5人分乘4部車至旗山，赴吳姓盤商所在香蕉集貨場理論，雙方一言不合，許等持木棍、或徒手毆打吳及在場的林姓員工。

吳姓盤商受有腦震盪、背部挫擦傷、四肢多處挫擦，林姓員工則右手肘受挫傷；檢方偵結依傷害罪嫌起訴涉嫌傷害的許等6人。