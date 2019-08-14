糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明

2019-08-14 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女網友涉嫌在12日清晨，在臉書社團發布一張國道一號、五權西路涵洞的淹水照，還留言「不知道很危險嗎」經市府查證後，確認該張相片為5月分的舊照，也發新聞稿澄清，台中市刑大獲報後展開調查，已循線通知到涉案林姓女子，今天林女將到案說明，全案也將在詢問後，依違反社會秩序維護法罪嫌，函送裁處。

台中市刑大科偵隊調查，年約20多歲的林姓女網友是上班族，前天清晨台中市南屯區下大雨時，她在臉書社團《爆怨公社》張貼南屯區五權西路二段，往國道一號南屯交流道的涵洞淹水，導致車輛拋錨的相片，並留言「「為什麼台中豪雨的時候都不停止上班上課，難道不知道很危險嗎」等文字內容。

台中市刑大科偵隊指出，經市府查證後，確認該張相片是今年5月20日的相片，且林女在發文後，有其他網友還詢問是否是當天狀況時，林女也回答「是」，有誤導市民之嫌，經查，林女的行為涉嫌違反社會秩序維護法，今天通知林女到案說明後，將依法移請台中市第四警分局移送台中地院簡易庭裁罰。