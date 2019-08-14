9旬翁被鄰居婦人當搖錢樹 3個月內遭狠詐154萬

2019-08-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園宋姓婦人受鄰居所託，每天要替住在附近的90歲黃姓老翁送餐，但她卻趁黃有輕度失智、記憶力差，假借要帶他買義肢、助聽器及保健食品等，前後要黃提領130萬元、拿他金融卡盜領24萬元，總共狠騙對方154萬元，全案曝光後宋卻只肯返還對方4萬5000元，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴宋。

檢警調查，宋婦（58歲）在黃翁住家附近經營早餐店，因黃的女婿拜託宋每天替黃送三餐，答應會每天給她300元作為報酬，但宋明知黃翁已經高齡90歲，雖有基礎自我照顧能力，但記性極差需要人照顧，且對於金錢處理能力與複雜事物判斷有一定障礙。

宋並假借要帶黃翁去買保健食品、裝設義肢及助聽器等，今年1至3月間陸續帶著黃一起到銀行臨櫃多次領錢，一共領的高達129萬7066元交給宋，後來誘騙黃交出金融卡再陸續盜領24萬元，後來黃翁認為受騙，主動到銀行反應並報警全案才爆發。

檢方訊時，宋婦僅坦承有陪黃翁去領錢並持有他的信用卡等客觀事實，但對於詐騙犯行則不願交代，宋也說知道黃常常會忘東忘西，1個禮拜叫鎖匠來4次。

黃的兒子鄭稱，父親因罹患輕度失智症，記憶力非常不好，而且根據他過去經驗，都是很久才提領一次戶頭現金，且金額都不大，黃的媳婦也說，公公常說自己東西不見，但平時並不會領大筆款項，承辦的銀行員也說，宋陪黃來時都是宋在講話，還表示領錢要做義肢、助聽器用途。