大體美容師與賣金紙女畸戀 她被騙得團團轉破財百萬

2019-08-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



大體美容師高男已婚生子，卻以結婚為前提與賣金紙的吳女交往，憑藉吳女與他有感情，佯稱修車、還債、處理官司向她詐款117萬餘元，經高的妻子到她家買金紙，吳女始知他已婚提告，報案時才知他的本名，台中地院今天依詐欺、偽造文書等罪將他判刑1年。可上訴二審。

判決書指出，34歲的高男於2012年間透過交友網站結識吳女，見吳女對他有好感，且已屆適婚年齡及急於結婚之心理，乃刻意隱瞞自己結婚及生子等事實，且佯以「高杉星」之身分，並稱自己在殯儀館擔任大體美容師，有穩定之工作與收入，而與吳女以結婚為前提交往。

兩人交往數年後，高男取得吳女信任後，從2015年1月13日起至2016年8月12日止，他佯稱修車、償還債務、處理官司、交保金、急用錢等名目跟她借錢，吳女因誤信他有誠意與她交往結婚，並有固定工作收入可以償還，共被詐財117萬餘元。

此外，2016年8月間，吳女向銀行辦理貸款時，高佯以「高杉星」名義，在保證人聲明書上立書人欄偽簽「高杉星」署名，表示是「高杉星」向吳女借款，足以生損害於高杉星及吳女對於借款人身分認知。

同年8月14日，高男冒名及隱瞞已婚生子等東窗事發，吳女遂向高男要求返還借款，經雙方協商後，吳同意以新台幣95萬元和解，而拋棄其餘請求，約定於2017年7月1日前清償完畢，但高遲未償還債務，吳女始知受騙。

高男否認有何詐欺犯行，辯稱「我7、8年前與她開始交往，一開始跟她交往並不是為了詐騙財物，剛開始我與她並沒有金錢往來，她拿錢給我每次都是3000元至5000元；我沒有要騙她，沒有叫她去借錢」。

吳女證稱「我當時跟他有感情關係，兩人已經在一起差不多3年，他沒有說不願意跟我結婚，且我當時也不知道他已經結婚，我是2016 年8月14日他的太太去我家店裡面買金紙，我才知道他原來已經結婚；我借錢給他，當時是覺得未來會跟他結婚，才想說要協助他」。

她又說「看他有困難時，我就相信他口頭講的修車、處理官司、交保金、償還債務這些都是真的，所以他面臨這些困難時，即使他沒有提出實際上證據資料給伊，我都願意幫助他。把錢借給他，直到2016年9月去報案時才知道他的本名」。