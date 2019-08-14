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擔任市長沒打過麻將？林智鴻PO照：韓是記錯還是說謊？

貨車司機佯稱大企業老闆之子 女家教被騙354萬

2019-08-14 11:16聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

潘姓貨車司機向擔任日文家教的王女佯稱他是捷寶光電股份有限公司負責人之子，利用兩人間的感情，佯稱投資、哥哥出車禍等理由，向王女詐得354萬餘元，經王女提告，台中地院今天依詐欺罪將他判刑1年7月。可上訴二審。

法官審酌，潘男（36歲）積欠債務，不思以合法方式獲取財物，反覬覦王女的財產，杜撰各種理由，並利用被害人與他之間感情關係及信任，三番兩次詐騙被害人，雖於表示有和解意願，但無力償還，且被害人無和解意願，遂予以判刑。

判決書指出，潘男於2009年10月間，請王女擔任日文家教，因而認識王女，2010年4月20日向王女佯稱投資房地產，獲利豐厚，3個月可還本，致王女信以為真，而交付新台幣25萬、10萬、40萬元予潘男，他再簽立本票供擔保。

潘男於2010年7月間與王女開始交往，交往期間，即向王女佯稱他為「捷寶光電股份有限公司」負責人之子，使王女誤信他有償債能力，並利用兩人間感情，向王女佯稱哥哥出車禍、公司財務有問題，又向王女借款25萬、110萬元。

接著，潘男接續謊稱各種理由向王女借款144萬2000元，總計潘向王女借款達354萬餘元。至2012年12月31日，王女向潘男催討借款，潘承諾會返還，並交付面額100萬元、41萬、25萬元、174萬、14萬2000元的支票以供擔保，隨即逃逸無蹤。

潘姓貨車司機向擔任日文家教的王女佯稱他是捷寶光電股份有限公司負責人之子，向王女詐...
潘姓貨車司機向擔任日文家教的王女佯稱他是捷寶光電股份有限公司負責人之子，向王女詐得354萬餘元，台中地院今天依詐欺罪將他判刑1年7月。圖／本報資料照
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車禍房地產詐騙

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