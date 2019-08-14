新竹地院法官遭爆將法官助理當私人秘書用

2019-08-14 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹地院庭長吳振富遭爆料公器私用，疑將法官助理當私人秘書使用，吳除要法助幫忙訂機票，連女兒要請家教，也要法助幫忙尋覓人選；新竹地院今發出聲明，指已成立調查小組，吳振富確實要求法助處理私事，目前已將吳送司法院法官評鑑委員會評鑑。

新竹地院指出，法院於今年6月21日得知民事執行處庭長吳振富疑有不當要求法助處理公務以外的私人事務後，於同日成立調查小組，陸續對吳與相關人員進行訪談、瞭解。調查結果發現，吳振富確實有不當要求法助處理私人事務，新竹地院為兼顧保護法助合理工作權及不妨害執行業務推動，已於6月28日將執行處兩名法助調至其他單位。

新竹地院表示，吳振富的行為已違反法官法及法官倫理規範，法官應要有獨立、公正、中立及正直的精神，進而於8月13日以吳違反法官法第18條第一項前段、法官倫理規範第5條、第6條規定，依法官法第30條將本案送司法院法官評鑑委員會評鑑。

據了解，吳振富遭爆將法助當私人家僕，吳除要法助幫忙訂機票，連女兒要請家教，也要法助幫忙尋覓人選，甚至連面試都要法助代勞。而吳想在新竹地區置產買房，也要法助幫忙找屋看屋，但最後下手買的房子卻非法助理幫忙找的，讓對方白忙一場。

而吳振富的離譜行為之所以曝光，疑似是他先前帶家人出國旅行，私人行程卻要求法助幫忙找旅行社、訂機票及規劃行程，遭法院其他法官發現，最後司法院與新竹地院接獲訊息，著手展開調查。