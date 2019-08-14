小心詐騙！20億威力彩頭獎中獎人未委託辦活動送賓士

2019-08-14 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市北區「成功領彩券行」本月12日開出20億4700萬元威力彩頭獎後，出現詐騙貼文，謊稱中獎人委託彩券行，只要在8月20日在臉書網頁按讚、留言「恭喜發財」再分享，就有機會抽到2輛賓士車。成功領彩券行今天說，他們還不知道頭獎中獎人是誰，中獎人也沒有委託店家要辦活動送賓士車，請民眾千萬不要受騙上當。

臉書出現心人士以開出頭獎的台南市「成功領」彩券行為幌子，要求按讚、留言「恭喜發財」再分享，就有機會抽到賓士車，這是詐騙貼文。

許多民眾深夜都收到分享文，內容以幸運的頭獎得主委託獎券行要送出兩台賓士車，每台價值超過200萬元，由於這次開出大獎，又是一人獨得，全國民眾都非常關注，內文還提到，粉專是因應頭彩得主才開設，也就對粉專成立時間過短、貼文過少，沒有太多的懷疑，短時間就有數萬人按讚與分享。

成功領彩券今天門庭若市，許多人前往買彩券，店員說，他們還不知道頭獎中獎人是誰，中獎人也沒有委託店家要辦活動送賓士車，請民眾不要上當。