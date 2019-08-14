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小心詐騙！20億威力彩頭獎中獎人未委託辦活動送賓士

2019-08-14 10:29聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市北區「成功領彩券行」本月12日開出20億4700萬元威力彩頭獎後，出現詐騙貼文，謊稱中獎人委託彩券行，只要在8月20日在臉書網頁按讚、留言「恭喜發財」再分享，就有機會抽到2輛賓士車。成功領彩券行今天說，他們還不知道頭獎中獎人是誰，中獎人也沒有委託店家要辦活動送賓士車，請民眾千萬不要受騙上當。

臉書出現心人士以開出頭獎的台南市「成功領」彩券行為幌子，要求按讚、留言「恭喜發財」再分享，就有機會抽到賓士車，這是詐騙貼文。

許多民眾深夜都收到分享文，內容以幸運的頭獎得主委託獎券行要送出兩台賓士車，每台價值超過200萬元，由於這次開出大獎，又是一人獨得，全國民眾都非常關注，內文還提到，粉專是因應頭彩得主才開設，也就對粉專成立時間過短、貼文過少，沒有太多的懷疑，短時間就有數萬人按讚與分享。

成功領彩券今天門庭若市，許多人前往買彩券，店員說，他們還不知道頭獎中獎人是誰，中獎人也沒有委託店家要辦活動送賓士車，請民眾不要上當。

台南市刑大科偵隊警務員謝宗融說，詐騙集團會植入後門程式，民眾如點入詐騙網頁，臉書個資會被駭入，千萬不要點入避免個資被盜用。轄區警方也派員前往店家向民眾加強宣導。

詐騙集團冒用彩券行名義在臉書謊稱頭獎中獎人委託彩券行送賓士車，台南市刑大提醒民眾...
詐騙集團冒用彩券行名義在臉書謊稱頭獎中獎人委託彩券行送賓士車，台南市刑大提醒民眾不嬰點入，小心個資被盜用。記者黃宣翰／翻攝
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成功領彩券今天門庭若市，許多人在店內研究運動彩，店員強調威力彩頭獎中獎人並未委託...
成功領彩券今天門庭若市，許多人在店內研究運動彩，店員強調威力彩頭獎中獎人並未委託店家要辦活動送賓士轎車。記者黃宣翰／攝影
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彩券行頭獎詐騙集團

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