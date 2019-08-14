同婚立法過渡期 法院：同性伴侶註記視為「結婚登記」

2019-08-14 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔的同性伴侶潘世新因病過世，當時因司法院釋字第七四八號解釋施行法尚未通過，胡向勞保局申請配偶喪葬津貼遭拒，提爭議審定、訴願均被駁回。他不服提行政訴訟，台北地方法院12日判胡勝訴，勞保局應准予核發補助，可上訴；法院判決理由今天曝光，認為「釋憲後、立專法前」的過渡期，應將同性伴侶註記視為結婚登記。

胡、潘交往超過10年，潘2017年5月廿23日發現罹患動脈血管瘤，隔天大法官宣告民法違憲，並要求2年內修法保障同婚；胡、潘兩人同年6月到戶政事務所註記為同性伴侶，但同年底潘等不到專法通過，在法律空窗期因不敵病魔過世。

胡先前在宜蘭縣針織業職業工會投保勞保，而他去年1月31日向勞動部勞保局爭取配偶喪葬津貼，依平均投保金額為計算基礎，可請求發給3個月，但他被以「請領配偶死亡之喪葬津貼，以其民法上之配偶為限，未包含已註記之同性伴侶」為由拒絕，屢經爭議審定、訴願程序被駁，最終提行政訴訟。

法院表示，勞保條例沒有規定「配偶」的定義，而是應依民法結婚要件來認定，但大法官釋字748號解釋已經宣告民法結婚章節違憲，也要求相關機關在2年內補救，若逾期則依解釋意旨定期生效；基於行政訴訟是保障人民權益，確保國家行政權的合法，法院有義務適用「裁判時有效且合憲之法律」，且就介於「釋憲後、立法前」的個案，法院法官更有義務類推適用、目的性擴張解釋等法律解釋方法，為合乎憲法意旨之裁判。

判決指出，潘死亡時，胡、潘已以經營共同生活為目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，且有書面、2人以上證人簽名，經中和戶政事務所註記為同性伴侶，而勞保局也不爭執兩人除沒有為結婚登記外，均符合民法結婚的要件。