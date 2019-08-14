指兒家暴投靠女兒 控兒盜領存款法官判還529萬

2019-08-14 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



黃姓老夫婦原與兒子同住，指被家暴改投靠女兒，因存摺、提款卡、印章放在兒子家，被盜領613萬多元，提告求償。兒子辯稱僅提領529萬多元，且提出錄音及及密碼紙條，強調得到父親授權。基隆地院認定錄音檔案譯文不足採信，其他辯詞也難信為真，判黃子應還給父親529萬多元。

黃姓老翁提告指出，因年歲已高且疾患纏身，2016年11月起帶著所有存摺、印章及提款卡與兒子同住。當年12月21日因肺炎發作到醫院掛急診、住院，2017年1月29日出院。住院期間意識不清，且患帕金森氏症，實無行為能力或意思表達能力。

老翁說，出院後返家，他和妻子遭兒子多次暴力相向身心俱疲，聯絡女兒在2018年3月12日接到現居處照護。因匆促離開，存摺、提款卡及印章都未帶，事後請女兒聯絡兒子交還不成，補辦存摺後補登交易資料，發現名下四家銀行帳戶被提領51次，合計613萬2101元。

黃的兒子提出父親住院前1天與住院第3天錄音譯文，辯稱父親有授權他提領存款，供家用或操作股票。父親另於2017年1月14日告知存款要贈送給他，並在紙條寫下密碼。他共提領13筆，合計529萬4561元。

法官說，黃子提出的2016年12月20日錄音並無黃父聲音，譯文也與錄音內容不符。同年12月23日錄音，黃父聲音模糊不清無法辨識，無法明確知道黃父陳述脈絡，且譯文與錄音不符， 未採信。

黃子自稱父親的存摺等物是由二姊轉交給他，法官認為既非黃父親自交付，即不得因取得存摺等物，推認獲父親授權領取存款。黃子主張父親住院期間書寫交付，授權提款；但黃母證稱丈夫出院後，才在家中看到他書寫紙條交給兒子，黃子說法難信為真。