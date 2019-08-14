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二航廈擴建爆收回扣案 工程處長遭聲押、11人交保

2019-08-14 08:08聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園國際機場公司爆發收回扣案，昨天遭上百名檢調人員大搜索，桃園地檢署漏夜偵訊，今凌晨依違反貪汙治罪條例、政府採購法等，將工程處林姓處長、吳姓承辦員2人向法院聲請羈押，另包相關部門工程師、行賄廠商等11人也同列被告，檢方各諭令2萬元至30萬元不等交保。

據了解，林姓處長和吳姓承辦員等人工程人員，涉嫌在2017年至2018年督導、規畫桃園機場第2航廈擴建案期間，前後向4、5間承包商以洩漏底價，或是承諾讓對方得標索賄，以及事後變更標案金額等，配合廠商浮報價格，每次從上百萬至千萬的工程金額，拿取百分之2至6的回扣。

檢調發現，林多次主動向廠商索賄，並非被動收取回扣，甚至形容他「很敢拿」，包括林姓處長在內以及吳姓承辦員，2名關鍵人物早被檢調盯上，桃檢經2年多蒐證、監控，掌握相關證據昨天指揮包含桃園、台北、台中及苗栗市調處等100多名調查人員，清晨兵分多路到桃機公司以及外縣市的廠商大搜索。

初步扣得相關帳冊、擴建資料後，調查人員為比對證詞，一直到昨深夜近12點才將主嫌林、吳等人全數移送地檢署，桃檢更出動10名檢察官組成團隊，昨深夜起接力訊問，直到今凌晨依貪汙治罪條例、政府採購法將林、吳2人聲押，其餘包含涉案工程師、廠商等11人則諭令2萬元至30萬元不等交保。

桃機公司林姓工程處長、吳姓承辦員被檢方聲押。記者曾健祐／攝影
桃機公司林姓工程處長、吳姓承辦員被檢方聲押。記者曾健祐／攝影
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回扣桃園機場

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