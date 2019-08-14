好心以參酒鹿茸酒待客 女主人遭色劫獲賠75萬

2019-08-14 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民「阿隆」與婦人「小美」均為警友會成員，3年前他至她家敘舊，他提議喝酒，趁她酒醉意識不清趁機性侵害得逞，一、二審均判刑4年。「小美」及其夫求償300萬，「阿隆」辯稱是合意性交，一審不採信，判他賠償75萬，雙方不服提起上訴，二審駁回上訴。「小美」及其夫得合併上訴，但不得單獨上訴。「阿隆」不得上訴。

判決書指出，「阿隆」（化名）與「小美」（化名）為警友會成員，雙方家屬互有往來，3年前他前往「小美」家敘舊，兩人先在客廳泡茶、聊天，後來他提議喝酒，她拿人參酒、鹿茸酒招待。

他見她酒醉意識不清，趁機性侵害被害人得逞，犯後駕車離去，被害人次日清晨甦醒沐浴後，見乳暈及頸部有多處瘀傷，且小便時產生痛感，始驚覺遭受性侵，遂向警方報案。一、二審依乘機性交罪將他判刑4年，目前三審審理中。

被害人「小美」及其夫請求損害賠償，指出「阿隆」與他們相識多年，知悉「小美」自大陸返台，即相約見面敘舊，並於「小美」的丈夫返回大陸後，次日到她的住處泡茶、聊天、飲酒，見她飲用酒類後產生醉意而意識不清，處於類似精神障礙而不知抗拒狀態之際，竟罔顧友誼，對她強制性交得逞。

被害人以「阿隆」侵害她的身體、貞操，並侵害「小美」丈夫的配偶權，情節重大，致二人身心受極大損害等情，因此請求「阿隆」給付300萬元。

「阿隆」辯稱他與「小美」是特殊男女朋友關係而非一般朋友關係，此由他傳送內容較為色情之圖片予「小美」，她並無不悅或阻止之舉。事發當日，他與她獨處飲酒數小時，足證兩人關係甚佳。其後她表示肩頸痠痛，他遂幫她按摩，始因酒精催化及肢体接觸之親密舉措之下，兩人一時失去理智而合意性交。