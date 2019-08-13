劉政池占地蓋七七行館 高院要劉與公司連帶給付202萬元

2019-08-13 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池竊佔國土，在陽明山蓋「七七行館」別墅並私挖地窖，6年前東窗事發，國有財產署提拆屋還地訴訟，高等法院今判劉政池應將地下貨櫃與「ㄇ」字型牆垣拆除，返還台北市泉源段三小段506、506-2、506-6、515地號上的土地，劉與中郵通公司連帶給付國產署202萬元，得上訴。

國產署主張，劉政池等人無權占有國產署管理的國有土地，依民法請求劉拆除地下貨櫃、「ㄇ」字型牆垣，中郵通公司也應騰空土地。劉政池是中郵通公司實際負責人，吳正興為中郵通公司登記負責人，國產署求償239萬元本息。

高院認為，劉政池用實際負責的九冠公司、中郵通公司名義向國產局(改制前)購買506-3、506-4地號土地，在506-3地號土地上新建「七七行館」，506-4地號土地上的土地則為中郵通所有，他利用圍籬、大門等設施，把七七行館的庭院「封起來」，阻止其他人進入，還僱工埋設地下貨櫃，再在上方鋪草皮、草磚，屬無權占用。

國產署權利受損，高院認為劉政池和吳正興應連帶負損害賠償責任。「七七行館」位在陽明山國家公園溫泉區，高院認為環境清幽，距離捷運新北投站只有2.2公里，可以迅速到達北投市區、醫院，生活機能很好，國有財產局主張以土地申報地價年息5%計算租金可採，算起來應賠償202萬損害金。

另外劉政池的別墅區中有些部分是路邊駁坎和自然隆起的斜坡，上頭有樹木雜草，高院認為這只是利用地形高低落差隔絕他人進入，這部分不能認定占用。